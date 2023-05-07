شاهد: مستوطن إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في الداخل المحتل

استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في منطقة جبل جلبوع شمالي الداخل المحتل، السبت، بحسب مواقع إعلام فلسطينية وعبرية.

وقال موقع “عرب 48” المتخصص في شؤون الفلسطينيين بالداخل المحتل، إن “مستوطنا أطلق النار على الشاب الفلسطيني دياب عمري (19 عاما) من بلدة صندلة العربية شمالي إسرائيل، خلال عراك، وأرداه قتيلا”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن القاتل يبلغ من العمر 32 عاما، وهو من سكان مستوطنة “جان نير” التي وقعت جريمة القتل فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الشرطة فتحت تحقيقا في الجريمة”.

وتظاهر مئات الفلسطينيين أمام مدخل مستوطنة “جان نير”، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإعدام بدم بارد”، في حين تظاهر مئات آخرون أمام بلدة صندلة التي أعلنت إضرابا عاما وشاملا، الأحد.

بدوره، قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي، في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، إن “إعدام الشاب دياب عمري من صندلة جريمة عنصرية ونكراء، وجريمة بدم بارد وإطلاق النار عن بُعد دون وجود أي خطر”.