شاهدة عيان تكشف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها بعملية الاغتيال في نابلس (فيديو)

تحدثت شاهدة عيان استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها بعملية الاغتيال التي جرت في نابلس الخميس، التي خلفت 3 شهداء.

وقالت في حوار تداوله ناشطون على مواقع التواصل، إن قوات الاحتلال جاءت إلى المنزل واقتحمته عنوة بصورة همجية، وذلك في وقت كان أولادي يستعدون فيه للذهاب إلى المدرسة.

وأوضحت أن الجنود هجموا على أحد أبنائها الذي كان يحمل أخاه، وأخذوه على إحدى الغرف وقيدوه وأطاحوا به أرضًا.

وأشارت إلى أن جميع من كان في المنزل وضعوهم في المطبخ وأجلسوهم أرضًا، ولم يسمحوا لأحد بالتحرك.

وبعد السيطرة على سكان المنزل، قالت إن قوات الاحتلال كسرت نوافذ المنزل، ليسمحوا للقناصة ومطلق الصواريخ برؤية الخارج.

وبينت أن أولادها أجهشوا بالبكاء من هول ما رأوا.

"وضعوا قناصات.. ضربوا صواريخ".. شاهدة عيان استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها في عملية الاغتيال في #نابلس pic.twitter.com/IacESfDzrw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2023

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن “3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس”.

​​​​​​​وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة نابلس وحاصر منزلًا، وسط سماع تبادل لإطلاق النار وصوت انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تعقيبًا على الحادث، إنه قتل “3 من نشطاء حماس لاتهامهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار مطلع الشهر الماضي (أبريل/ نيسان) أدت إلى قتل 3 إسرائيليات”.

ومنذ أشهر عدة يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.