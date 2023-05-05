قوات الاحتلال تفرج عن جثامين 3 شهداء فلسطينيين بعد احتجازها 50 يوما (فيديو)

أفرجت قوات الاحتلال، الجمعة، عن جثامين 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان إن طواقمها في نابلس “استلمت بعد ظهر اليوم جثامين شهداء نابلس التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك”.

وأضافت الهيئة، أنها “تبذل جهودًا من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال”.

#صور | طواقم الشؤون المدنية والهلال الأحمر تتسلم الجثامين التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، محمد رعد دبيك. pic.twitter.com/5YzjErOvSw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2023

وفي 12 مارس، أعلنت مجموعة “عرين الأسود” المسلحة أن 3 من أفرادها استشهدوا في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي على حاجز صرة، جنوب غرب نابلس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان آنذاك إن “مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس، وإن قوة عسكرية من لواء جولاني قامت بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد 3 منهم خلال تبادل لإطلاق نار”.

🔵🖼 #صور | الشهداء (عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك) من مدينة نابلس، الذين سلم الاحتلال جثامينهم مساء اليوم. pic.twitter.com/ivGFnrvCiH — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) May 5, 2023

وبالإفراج عن الجثامين الثلاثة، يواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثامين 133 فلسطينيًا قتلهم منذ عام 2015، وفق حسين شجاعية الناطق باسم “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” غير الحكومية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش ودفنهم مؤقتًا، لأغراض استعمالهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.