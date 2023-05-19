قوات الاحتلال تعتدي على مصلين أمام الأقصى وتطلق قنابل الصوت (فيديو)

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بالضرب على فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد قيام متطرفين إسرائيليين بمسيرات استفزازية في محيط المسجد الأقصى.

ووصل متطرفون إسرائيليون إلى باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبيل صلاة الجمعة، وقاموا باستفزاز المصلين من خلال رفع أعلام الاحتلال وترديد الشعارات العنصرية ومحاولة أداء صلوات تلمودية.

وحاول المصلون إبعاد المتطرفين من المكان، غير أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت، واعتدت بالضرب على المصلين المسلمين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت بينما كان المصلون في طريقهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الفلسطينيين الذين تم تقديم العلاج الميداني لهم، دون تحديد عددهم.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت على مصلين أمام باب الأسباط#المسجد_الأقصى #القدس pic.twitter.com/gpKuY16rbV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2023

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “وقعت أعمال عنف في باب الأسباط، شملت مواجهات بين المشاركين الذين قاموا بإلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان”.

وأضافت: “نتيجة لذلك، أصيب عدد من المخلين بالنظام، وأصيب شرطي احتاج إلى علاج طبي”.

وتابعت الشرطة “قوات الشرطة عملوا على وقف الاحتكاك والمواجهات مع استخدام الوسائل اللازمة”.

ونظم متطرفون إسرائيليون مسيرات استفزازية أخرى خارج أسوار البلدة القديمة بما فيها أبواب الساهرة والعامود والخليل.

تغطية صحفية: "جانب من تصدي المصلين لمسيرة المستوطنين بمنطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة قبل قليل". pic.twitter.com/rp5oxlHebw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 19, 2023

وحمل المتطرفون الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعارات.

وكان آلاف المتطرفين الإسرائيليين شاركوا أمس في “مسيرة الأعلام” بالبلدة القديمة احتفالًا بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

وأدانت عشرات الدول المسيرة، التي شارك فيها وزراء ومشرعون إسرائيليون، والشعارات العنصرية التي أطلقت خلالها بما فيها “الموت للعرب”.