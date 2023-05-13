الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار الناجم عن قصف الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد بهاء أبو العطا (فيديو)

لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا قبل نحو 3 أعوام، بل قصفت فجر اليوم السبت منزله في حي الشجاعية بقطاع غزة، ودمرته كلّيًّا، وهو ما أسفر عن تدمير كبير في المنطقة والمنازل المجاورة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي لحق بمنزل أسرة الشهيد وبالمنازل المجاورة وبالبنية التحتية للمنطقة.

وظهر دمار كبير في معظم شقق البناية وفي المنازل المجاورة، وأضرار كبيرة في البنية التحتية للحي، حيث دُمِّر معظم شبكات الكهرباء في المنطقة.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر بأن العائلة خرجت من المنزل واتجهت إلى بيوت أخرى لتقيم فيها، وقالت إنه كان هناك عدد كبير من المقيمين في البناية التي تحوي 6 شقق تضررت جميعها بشكل لم يعد معه المبنى صالحا للسكن.

وأدت سياسة استهداف المنازل التي بدأت مع العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة إلى ارتفاع عدد المنازل المدمرة إلى أكثر من 17.

ووفقًا لمراسلة الجزيرة مباشر، فقد قصف الاحتلال بعض هذه المنازل ليلًا وهدمها على رؤوس سكانها، مما أسفر عن استشهاد العشرات، كما أطلقت قوات الاحتلال على منازل أخرى صواريخ تحذيرية من طائرات استطلاع قبل أن تقصفها بصواريخ من طائرات حربية أحدثت دمارا كلّيًّا للمباني.

واستشهد القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزله شرقي غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة، ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33 شهيدا، من بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة 147 شخصا.