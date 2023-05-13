استشهاد شابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بالضفة الغربية (فيديو)

استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشابين سائد جهاد شاكر مشه (32 عاما)، وعدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاما)، متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

تغطية صحفية: "صور سائد مشة وعدنان الأعـــرج، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مع الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس". pic.twitter.com/dbxkYrnnwy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

وأوضح مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، أن قوات الاحتلال منعت دخول مركبات الإسعاف للمخيم، وإسعاف المصابين، وقامت باستهدافهم بشكل مباشر.

تغطية صحفية: آثار الدمار في منزل آخر خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة بنابلس. pic.twitter.com/csGK0Qmlgm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات خاصة من “المستعربين” مخيم بلاطة اليوم السبت، وحاصرت منزلًا في حارة “الجماسين” وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.





وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه وإلا فستفجر المنزل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة في نابلس. pic.twitter.com/kzF204KY5e — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 13, 2023

ونشرت كتيبة بلاطة التابعة لسرايا القدس بيانًا قالت فيه “يخوض مجاهدونا بعون الله وتوفيقه اشتباكًا مع قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص”.

ويأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمدينة نابلس وضواحيها، ولباقي محافظات الضفة الغربية، ويتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.

قوات "المستعربين" التابعة للاحتلال تعتقل شاباً من العيساوية شمال القدس المحتلة، خلال المواجهات المندلعة في البلدة pic.twitter.com/C3MrCLDtCy — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 12, 2023

كما يأتي في خضم قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع متفرقة في غزة وقتل عشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.