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استشهاد شابين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بالضفة الغربية (فيديو)

13/5/2023

استشهد شابان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشابين سائد جهاد شاكر مشه (32 عاما)، وعدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاما)، متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وأوضح مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، أن قوات الاحتلال منعت دخول مركبات الإسعاف للمخيم، وإسعاف المصابين، وقامت باستهدافهم بشكل مباشر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات خاصة من “المستعربين” مخيم بلاطة اليوم السبت، وحاصرت منزلًا في حارة “الجماسين” وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخل المنزل المحاصر بتسليم نفسه وإلا فستفجر المنزل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونشرت كتيبة بلاطة التابعة لسرايا القدس بيانًا قالت فيه “يخوض مجاهدونا بعون الله وتوفيقه اشتباكًا مع قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص”.

ويأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمدينة نابلس وضواحيها، ولباقي محافظات الضفة الغربية، ويتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.

كما يأتي في خضم قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع متفرقة في غزة وقتل عشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية