نتنياهو يلوح بشن “حملة موسعة وضربات عنيفة” ضد غزة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باحتمالية شن حملة موسّعة وضربات عنيفة ضد قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب “تحدث رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في جنوبي إسرائيل”.

وقال لهم نتنياهو “نحن مستعدون لاحتمال شن حملة موسعة وضربات عنيفة على غزة”، وفق البيان.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this afternoon with southern local and regional council heads and told them:

"We are ready for the possibility of an expanded campaign and harsh strikes against Gaza."

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 10, 2023