نتنياهو يلوح بشن “حملة موسعة وضربات عنيفة” ضد غزة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باحتمالية شن حملة موسّعة وضربات عنيفة ضد قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب “تحدث رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في جنوبي إسرائيل”.

وقال لهم نتنياهو “نحن مستعدون لاحتمال شن حملة موسعة وضربات عنيفة على غزة”، وفق البيان.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this afternoon with southern local and regional council heads and told them: "We are ready for the possibility of an expanded campaign and harsh strikes against Gaza." — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 10, 2023

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب مواطنيه بالصبر وقوة التحمل خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته بالاستعداد للتصعيد ربما على أكثر من ساحة.

صواريخ الاحتلال مستمرة والمقاومة ترد

وفي الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية إن الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة خلال ساعة ونصف الساعة اليوم.

وفي الساعات الأخيرة، دوت صافرات الإنذار في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية في وسط إسرائيل، بينها تل أبيب، وجنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على العديد من الأهداف في قطاع غزة بعد أن قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

واستشهد 22 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غزة بدأ فجر الثلاثاء، بينما استشهد فلسطينيان برصاص برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

ويعد هذا العدوان الأخطر منذ أغسطس/آب الماضي.

الباحث في الشأن الإسرائيلي "د.صالح النعامي" يغرد حول الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة صوب تل أبيب ردًا على عمليات الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/u8jOWuPBb6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

وأشار طاهر النونو -المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس- إلى وجود اتصالات من أجل التهدئة.

وقال النونو “تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالات من الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه”.