فلسطين

اشتعال النيران في بناية سكنية جراء سقوط صواريخ للمقاومة على مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

نحو 205 صواريخ اجتازت الأراضي الإسرائيلية
10/5/2023

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر أثر الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

ويظهر أحد الفيديوهات اشتعال النيران في بناية سكنية جراء سقوط صواريخ للمقاومة على إحدى المستوطنات.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 270 صاروخًا من قطاع غزة، الأربعاء، تجاه أراضيها.

وقالت إن نحو 205 صواريخ اجتازت الأراضي الإسرائيلية، بينما سقط 56 داخل قطاع غزة وتم اعتراض 62 صاروخًا.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي هاجم منذ انطلاق العملية العسكرية في قطاع غزة فجر الثلاثاء 53 موقعًا ومجمعًا شمل 104 أهداف.

وكانت الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي قد أعلنت الثلاثاء، تعليق الدراسة والفعاليات كافة في المناطق الواقعة حتى 40 كم من قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، اتسع مدى الصواريخ الفلسطينية لتشمل مدنًا وسط إسرائيل بينها تل أبيب، متجاوزة مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات