اشتعال النيران في بناية سكنية جراء سقوط صواريخ للمقاومة على مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر أثر الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

ويظهر أحد الفيديوهات اشتعال النيران في بناية سكنية جراء سقوط صواريخ للمقاومة على إحدى المستوطنات.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 270 صاروخًا من قطاع غزة، الأربعاء، تجاه أراضيها.

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

وقالت إن نحو 205 صواريخ اجتازت الأراضي الإسرائيلية، بينما سقط 56 داخل قطاع غزة وتم اعتراض 62 صاروخًا.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي هاجم منذ انطلاق العملية العسكرية في قطاع غزة فجر الثلاثاء 53 موقعًا ومجمعًا شمل 104 أهداف.

More rockets fired from Gaza toward South Israel pic.twitter.com/kgxrudqdMp

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2023