غزة.. مسن فلسطيني يتوجه إلى صلاة الفجر في المسجد تحت وابل من القصف الإسرائيلي (فيديو)

لم يمنع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مسنًا فلسطينيًا من الخروج من بيته والتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

ويظهر في الفيديو المتداول الرجل المسن وهو يسير بثبات رغم وابل القصف الإسرائيلي الذي أضاء ظلمة الليل في سماء غزة من شدته.

وليلة الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، ومواقع أخرى في الجنوب اللبناني، أعقبها رد الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية تجاه ما يعرف بـ”مستوطنات غلاف غزة”، دون وقوع إصابات.

وجاءت الغارات الإسرائيلية عقب إعلان الجيش، الخميس، إطلاق 37 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل (شمال إسرائيل)، غداة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية.