أحمد الطيبي للجزيرة مباشر: الحكومة الإسرائيلية الفاشية في مأزق (فيديو)

قال رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الداخل الفلسطيني أحمد الطيبي إن الحكومة الإسرائيلية تعيش في مأزق حقيقي، نظرا لما يحدث في جميع الحدود والجبهات.

وأوضح في حديث مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن المعارضة تعزو هذا التدهور الأمني إلى سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “وفاشيته”، وانشغال المتعصبين داخل الحكومة بالتعديلات القضائية بدل القيام بالمهام الرئيسية.

وتحدّث عن انشقاق في الحكومة نفسها، بين من يريد التصعيد على جميع الجبهات في لبنان وغزة والضفة، مثل بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وآخرين على رأسهم المؤسسة العسكرية والأمنية.

ورأى أن التخوف الحقيقي الآن هو أن تصدّر الحكومة أزمتها الداخلية إلى مواجهات في واحدة من هذه الجبهات.

تعامل لم يتغير

وتطرّق الطيبي إلى سلوك قوات الاحتلال في المسجد الأقصى والانتهاكات الأخيرة في الحرم، وقال إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعاملت مع الأقصى بالتعامل الحالي نفسه.

وقال إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل بصفتها قوة احتلال تفرض وجودها، وتمنع مصلين من دخول المسجد الأقصى وتسيطر على البوابات، وفي فترة الأعياد اليهودية تؤمّن اقتحامات واسعة ليهود داخل المسجد وتمنع المسلمين من الاعتكاف.

لا يفصل بينهم وبين جنود الاحتلال سوى بضع خطوات.. فلسطينيون يواجهون جنود مسلحين بحجارة خلال مواجهات اندلعت بين الطرفين في مسيرة لنصرة #المسجد_الأقصى الشريف في بلدة كفر قدوم شرق محافظة #قلقيلية pic.twitter.com/dofFn8QYPI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2023

وأشار إلى الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال في أبريل/نيسان 2022 على المعتكفين في المسجد الأقصى، وربطت أياديهم ووضعتهم على الأرض، في صورة مؤلمة ووحشية.

وقال إن المعارضة تقول إن “بن غفير يدير المواجهات، وهذا صحيح لأنه فاشي وتصريحاته حمقاء، ويُعَد مستفزا حتى في أوساط إسرائيلية والمجتمع الدولي، قامت تقريبا بنفس ما يحدث الآن”.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، السبت، بعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لـ”أسباب أمنية”، وسط رفض من بن غفير.

وطالب بن غفير بعدم إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر ومواجهات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.