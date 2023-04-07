الاحتلال يعتدي على المصلين أمام الأقصى ويمنع بعضهم من صلاة الفجر (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين عند باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون ومصلون اعتداء جنود الاحتلال بالهراوات على عشرات الشبان عند باب حطة، ومطاردتهم بعد إبعادهم من أمام الباب.

تغطية صحفية:"فيديو آخر يوثق اللحظات الأولى لاعتداء قوات الاحتلال على الأهالي عند باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس". pic.twitter.com/FApxDMjTTq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2023

كما اعتدت قوات الاحتلال على أصحاب البسطات من الباعة المتواجدين على أبواب الأقصى، ومنعت من هم دون الأربعين من دخول المسجد، لكن العشرات من الشبان تمكنوا من كسر الطوق الأمني ودخلوا إلى المسجد قبل دقائق من أذان الفجر.

وهاجمت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أهدافا قالت إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، وكثفت ضرباتها على قطاع غزة، في أعقاب هجمات صاروخية انطلقت من لبنان على إسرائيل أمس الخميس.

وقفة داخل الأقصى

وشهدت ساحات الأقصى وقفة عقب صلاة الفجر تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال للمسجد وتأييدا لكتائب المقاومة.

وهتف مئات المصلون في المسجد للمقاومة الفلسطينية.





وعلى مدى ليلتين، اقتحمت شرطة الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على امرأة مقدسية مما أدى إلى إصابتها بجروح، كما اعتقلت نجلها على الطريق الواصل بين حزما وجبع بالقدس المحتلة.

ويظهر فيديو متداول السيدة وهي تحاول منع اعتقال ابنها، لكن جنود الاحتلال أصروا على اعتقاله وأخذوه من المكان.