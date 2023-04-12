فيديو جديد يظهر لحظة اغتيال قوة إسرائيلية لقيادي في الجهاد وهو أعزل (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يظهر وحدة سرية للاحتلال وهي تعدم فلسطينيًا أعزل من الخلف أثناء سيره في أحد شوارع مدينة جنين.

واللقطات التي تعرض لأول مرة، تظهر اغتيال الاحتلال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي نضال خازم في جنين في 16 مارس/آذار الماضي.

وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرا مراقبة، لحظة مرور خازم وإلى جانبه القائد في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوسف شريم، في أحد الشوارع، قبل أن يهاجمَهما عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة من الخلف، ويطلقوا النار عليهما.

وعلى الفور أصيب خازم وسقط أرضًا فيما انسحب شريم، لكن أفراد القوة الإسرائيلية لاحقوه وقتلوه على بُعد أمتار قليلة من خازم.

A new video shows ISF undercover unit executing a wanted Palestinian militant in Jenin City.https://t.co/Vrvfa31TfD pic.twitter.com/TRxTCIDPNe — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) April 12, 2023

وحينها أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي أن “الشهيد نضال أمين خازم هو أحد القادة الميدانيين الأبطال لكتيبة جنين، والذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة برصاص قوات خاصة للمستعربين وسط مدينة جنين”.

كما أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لكتائب القسّام، أن “القيادي الشهيد يوسف شريم، ارتقى في عملية اغتيال وسط جنين برصاص قوة إسرائيلية خاصة”.