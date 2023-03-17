إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال بوحشية على فلسطينيين (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق بالغاز، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية.

ووقعت الإصابات خلال تفريق الجيش مسيرات في بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب)، وبلدات بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية (شمال)، واللبن الغربي بمحافظة رام الله (وسط).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 4 إصابات وصلت مستشفى الخليل.

وأضافت أن “3 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي من بلدة بيت أمر، بينها إصابة متوسطة، وإصابة رابعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال هاجمت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت المشاركين في مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية اللبن الغربي، ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا قنابل صوت.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدتي بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس.

فيما قال منسق “لجان المقاومة الشعبية” في بلدة كفر قدوم، مراد شتيوي في بيان، إن 8 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني، وآخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريق المتظاهرين وملاحقتهم داخل بلداتهم.

اعتداء على فتى في القدس

وعلى صعيد ذي صلة، اعتدى جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتى فلسطيني في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ويظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة جنود تحيط بفتى فلسطيني، فيما يقوم أحدهم بالاعتداء عليه ضربًا.

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على فتى فلسطيني في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/dl36b8Tynn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شابًا من داخل باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إلياس القيمري بعد احتجازه عند أبواب المسجد الأقصى، بحجة رفعه العلم الفلسطيني.