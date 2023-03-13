نائب عربي سابق بالكنيست: إخلاء “الخان الأحمر” في القدس مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة لهذه الأسباب (فيديو)

قال النائب السابق بالكنيست عضو المكتب السياسي لحركة التجمع الديمقراطي جمال زحالقة إن رفض الولايات المتحدة هدم قرية “الخان الأحمر” الواقعة بين القدس والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي “حاسم”.

وأوضح في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد، أن الولايات المتحدة حساسة جدًا بما يتعلق بقرية “خان الأحمر” والمنطقة “إي 2″، “لأن السيطرة الإسرائيلية عليهما وإقامة بؤر استيطانية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة كونه يقضي عمليًا على حل الدولتين”.

وأشار إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا دول أوربا تضغط على إسرائيل لبدء المفاوضات، لكنها ترفض أي خطوة تقضي على آمال حل الدولتين.





وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ قرارين بشأن إخلاء “خان الأحمر” في القدس المحتلة وشرعنة مستوطنة (أفيتار) المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس إلى ما بعد شهر رمضان.

ويسكن نحو 190 فلسطينيًا من عشيرة “الجهالين” البدوية في “خان الأحمر” منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي بعدما هجَّرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.

وتحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية وتقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وتحدث زحالقة عن ضغوط جدية هذه المرة من قبل الأمريكان، وشكك بالتعهدات الإسرائيلية وقال إنها “ليست صلبة وغير ملزمة”.