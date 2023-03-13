قيادي بحماس للجزيرة مباشر: “عرين الأسود” تطورت وهذه نقطة ضعفها (فيديو)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على استشهاد 3 من أبناء حركة عرين الأسود، وهي مجموعة مسلحة في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم للجزيرة مباشر إن المجموعة المسلحة باتت تتحرك وتشتبك مع قوات الاحتلال على أطراف المدن بدلًا من انتظار الجيش الإسرائيلي داخل المدن.

وأوضح أن كل “محاولات إيقاف الانتفاضة في الضفة الغربية أو الالتفاف عليها فشلت تمامًا، أمام الإصرار الكبير الذي يمتلكه المقاتلون وإدامتهم حالة الاشتباك”.





والأحد، أعلنت مجموعة “عرين الأسود” المسلحة الفلسطينية، عبر بيان، عن استشهاد 3 من أفرادها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال وهم جهاد الشامي وعدي الشامي ومحمد الدبيك، وتوعدت تل أبيب بالرد.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب نابلس، فحيدت القوة 3 منهم واعتقلت رابعًا.

وحول استشهاد عدد من مجموعة عرين الأسود مؤخرًا، قال قاسم “المعركة سجال، عرين الأسود نفذت عمليات نوعية ضد الاحتلال وأوقعت به إصابات محققة طيلة الأشهر الماضية”.

وبيّن أن الخسائر في المجموعة المسلحة لا يدل على وجود اختراق أو إشكال، فـ”العرين أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الهجمات الصهيونية، كما أن هناك فرقًا في القوة والمعدات بين المجموعة المقاومة وقوات الاحتلال التي تملك منظومة عسكرية واستخباراتية كبيرة”.

وتحدث عن نقطة ضعف مرتبطة بعرين الأسود وهي التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن 2 من الشهداء الذين قضوا يوم الأحد كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.