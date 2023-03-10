والد منفذ عملية تل أبيب للجزيرة مباشر: ما قام به ابني رد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية (فيديو)

قال صلاح الخواجا والد الشهيد الفلسطيني معتز منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب الخميس، إن ما قام به ابنه جاء ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتحدث الخواجا للجزيرة مباشر عن ابنه الشهيد وقال إنه كان خلوقا ومهذبا ويعمل ليل نهار ليؤمن قوت يومه.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بحق الفلسطينيين وارتقاء عدد كبير من الشهداء على يد قوات الاحتلال سببت ردة فعل معتز ودفعته للقيام بما قام به.





وترضّى الوالد عن ابنه الشهيد الذي اعتقل في الماضي 4 سنوات وخرج قبل سنتين.

وقال إن الحضور الكبير من أهالي قرية نعلين التي ينتمي إليها الشهيد للقيام بواجب التعزية يدلل على محبة الناس لمعتز ومحبتهم لما قام به.

وأصيب 5 إسرائيليين، منهم 2 بجروح خطيرة، في إطلاق نار قرب مقهى وسط مدينة تل أبيب.

وقالت حركة حماس إن “عملية إطلاق النار في وسط مدينة تل أبيب رد مبدئي على جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين”.

وأعلنت الحركة أن المنفذ هو “الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا”. وأضافت “نبارك عمليته البطولية ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”.