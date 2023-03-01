والدة شهيد: قوات الاحتلال اعتقلت أولادي واعتدت عليهم بالضرب وحاولت تفجير المنزل (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع بمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية حاصرت أريحا منذ مساء الاثنين عقب مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.

وقالت أم موسى والدة فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال “كنا جالسين على الفطور. أحاط الجيش الإسرائيلي بالمخيم ثم حاصر منزلنا وبدأ برمي القنابل على البيت”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال بدأت بمناداة ابنها ماهر ليخرج، حيث اعتقلوه وانهالوا عليه بالضرب، وبعد ذلك أخذوا أطفاله (لا تتجاوز أعمارهم السنة) وزوجته وجاءوا بكلاب الأثر وفتشوا البيت.

وقالت أم موسى، وهي والدة شهيد، إن قوات الاحتلال اعتقلت أبناءها ناصر وماهر وعامر بالإضافة إلى شخص آخر.

وأكد أن الاحتلال طلب منهم إخلاء المنزل قبل محاولة تفجيره. وكانت قوات الاحتلال هدمت بيت أم موسى في 15 مايو/أيار 1989 لتعيد وأولادها بناؤه.





وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المدينة كافة بالحواجز العسكرية، وعملت على تدقيق بطاقات المواطنين وتفتيش أمتعتهم ومركباتهم، ما أدى لإعاقة حركة المرور لساعات طويلة.

وتعد مدينة أريحا البوابة الوحيدة لسكان الضفة الغربية نحو العالم، عبر معبر جسر الكرامة الواصل مع الأردن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، مساء الأربعاء، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

وباستشهاد الشاب حمدان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 67 شهيدًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، و4 مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.