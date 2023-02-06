زوجة خضر عدنان: هكذا فاجأ طفلي الضابط الإسرائيلي برده أثناء اعتقال والده (فيديو)

كشفت رندة موسى، زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، عن تفاصيل مداهمة قوات الاحتلال لمنزلهم واعتقال زوجها الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

وقالت في حوار مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الأحد، إن “الاحتلال اقتحم منزل العائلة المكون من 3 طوابق الساعة 2 قبل الفجر، ودخل من الباب الرئيسي وفجّر الأبواب الأخرى بالإضافة إلى أبواب الطابقين الأول والثاني حتى وصل إلى مكان سكننا في الطابق الثالث”.

وبعد اقتحامهم المنزل، أوضحت زوجة الأسير الفلسطيني، أن “قوات الاحتلال أجلست الشيخ خضر أمام جميع أبنائه الصغار، وصارت توجه كلامها لهم بأن أباهم “قاتل وتاجر دماء ويدعم المقاومة ويحرض على قتل الإسرائيليين”.

وأفادت بأن “رب العالمين أنطق ابني الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات حيث وجّه كلامه للضابط، وقال له (أنت يهودي وتحمل السلاح ونحن سنقصفك بالصواريخ)”، مشيرة إلى أن “الضابط جن جنونه”.

وقال الضابط بعدما رأى ردة فعل الطفل الصغير “هذا خضر عدنان الصغير! على ماذا تربيهم؟”، لترد زوجة الأسير “نربيهم على رفض الاحتلال والظلم الذي يقع علينا من قبله”.

إعلان الإضراب

وروت رندة اللحظات التي تبعت الموقف المفاجئ للضباط، حيث أمروا بإحضار هوية الشيخ، ليقول الأسير عدنان إنه “مضرب عن الطعام والشراب والكلام منذ لحظة اعتقاله”.

وبعد اعتقال الشيخ أمر الضابط بتفتيش المنزل حيث “عاثوا فيه فسادًا”.

وأشارت إلى أن زوجها اعتقل مرات عدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويصل مجموع سنوات سجنه إلى 7 سنوات ونصف السنة، وسبق أن خاض الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية 5 مرات آخرها عام 2021 لمدة 25 يومًا.

ذهبوا ليعتقلوا أباه فأفحمهم بكلمة.. زوجة #خضر_عدنان تكشف ما حدث أثناء اعتقال زوجها pic.twitter.com/X9gd1uoNDG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2023

وقالت زوجة الأسير إن “الهدف من الاعتقال هو تغييب الشيخ عدنان عن الساحة”، حيث قال لها الضابط إن “الشيخ يحرك البلاد كاملة عند حدوث مسيرات أو فعاليات”.

وأشارت إلى أن “حب الشارع للشيخ وتأييده له ولغيره من قيادات المقاومة سواء من حماس أو الجهاد”.

ووفقًا لرندة فإن كل اعتقالات الأسير عدنان تأتي أثناء أحداث كبرى مثل عدوان على غزة أو مداهمات في الضفة أو اقتحامات في الأقصى.

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4700، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).