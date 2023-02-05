لأول مرة منذ سنوات.. حكومة نتنياهو تصادق على إقامة مستوطنة جديدة بـ”غلاف غزة”

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة المتاخمة للقطاع، للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته “جنبا إلى جنب مع وزير البناء والإسكان إسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة”.

وأضاف “إقامة المستوطنة دليل آخر على قوة غلاف غزة وقوة إسرائيل. نفخر بتعزيز الاستيطان في جميع أنحاء البلاد”.

יחד עם שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף החלטנו היום בממשלה על הקמת יישוב חדש בעוטף עזה. הקמת היישוב היא עדות נוספת לחוסן של עוטף עזה ולעוצמתה של מדינת ישראל. אנחנו גאים לבנות את ארץ ישראל ואנחנו גאים לחזק את ההתיישבות בכל חלקי ארצנו. pic.twitter.com/ZcaFkziqLT — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 5, 2023

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الحديث يدور عن إقامة مستوطنة باسم “حانون”، بناء على توصية المجلس الوطني للتخطيط والبناء (حكومي) التي صدرت في يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضحت أن وزارة الإعمار والإسكان ستبدأ الآن التخطيط لإقامة المستوطنة الجديدة. وستقام المستوطنة الجديدة على بعد 7 كيلومترات من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن “حانون” هي “مستوطنة مختلطة ستضم 500 عائلة دينية وعلمانية استجابة للطلب المتزايد على الاستيطان”.

“وحانون” هي المستوطنة الأولى التي يتم المصادقة على بنائها في “غلاف غزة” منذ سنوات.

ويطلق “غلاف غزة” على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة والقريبة من قطاع غزة ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.

وارتفع عدد المستوطنين في “غلاف غزة” من نحو 42 ألفا في 2009 إلى حوالي 55 ألفا في 2019، بزيادة قدرها 30.6%، بحسب تقرير لموقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي في مايو/آيار 2021.

ويتكون غلاف غزة من 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وهي “مجلس أشكول” ويمتد على مساحة 380 كيلومتراً مربعاً، ويسكنه أكثر من 13 ألف مستوطن، يعيشون في 32 مستوطنة.

والثاني “مجلس أشكلون” ويقع على 175 كيلومترا مربعا، ويعيش فيه حوالي 17 ألف إسرائيلي في 4 مستوطنات، والثالث “مجلس شاعر هنيغف” ويمتد لمساحة 180 كيلومترا مربعا، وفيه 11 مستوطنة، يعيش فيها أكثر من 7 آلاف مستوطن.

وأبرز هذه المستوطنات كيسوفيم وزيكيم ونحال عوز وكريات ملاخي وكريات غات إضافة إلى مدن ديمونا وعسقلان وأسدود وسديروت، وهي من أكثر المناطق التي تستهدفها الصواريخ والقذائف الفلسطينية التي تنطلق من القطاع.