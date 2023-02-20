سخرية إسرائيليين من العرب في حفل زفاف بالقدس تثير استياء النشطاء (فيديو)

ثار غضب شديد على مواقع التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر مستوطنين إسرائيليين في القدس المحتلة وهم يسخرون من العرب خلال حفل زفاف.

ويظهر المقطع عددا من شباب المستوطنين وهم يرتدون لباسا عربيا ويرقصون سخرية من العرب.

وانتقد العديد من المستخدمين العرب هذا التصرف، وقالوا إنه يكشف عن العنصرية التي ينظر بها الإسرائيليون إلى العرب.

مرتدين الزي العربي.. إسرائيليون يتهكمون على العرب في حفل زفاف بـ #القدس المحتلة#فلسطين pic.twitter.com/uBFzHJaWjW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2023

وبالتزامن مع تداول المقطع دخلت عدد من بلدات محافظة القدس المحتلة في إضراب شامل تنفيذًا لأولى خطوات العصيان المدني، تنديدًا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت قوى وطنية وإسلامية في القدس المحتلة، أمس السبت، العصيان المدني في أحياء جبل المكبر والعيسوية ومخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وقالت في بيان إن العصيان يشمل عدم توجه العمال إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر وعدم التعامل مع مؤسسات الاحتلال وإغلاق مداخل الأحياء.

وأوضحت أن العصيان يأتي “ردًّا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية المسعورة اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية”.