صاحب منزل هدمه الاحتلال الإسرائيلي في القدس للجزيرة مباشر: لن نبرح مكاننا (فيديو)

خيّمت حالة من الحزن على أفراد عائلة راتب مطر بعد إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على هدم منزلهم في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى ركام بحجة البناء دون ترخيص.

وأصيب أحد أفراد العائلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في محيط المنزل. وقال المقدسي راتب مطر صاحب المنزل المهدم الذي يعيش فيه المنزل إن المحكمة رفضت جميع استئنافات الهدم.

وأكد صاحب المنزل المهدم بجبل المكبر في القدس في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر أن سلطات الاحتلال ترفض منح الفلسطينيين الذي يعيشون شرقي المرينة تراخيص وتضع العراقيل أمامهم، لذلك يتوجهون للبناء على مسؤوليتهم الخاصة.

وأوضح مطر “قدمنا عدة مرات لإصدار التراخيص ودائمًا كانت ترفض بلدية القدس، بحجج عديدة آخرها أن الساحة التي بجوار المنزل لا تكفي أحيانًا، ورغم كل الصعوبات قمنا بتلبية طلباتهم بالكامل إلا أنهم عادوا ورفضوا”.

وتابع “للأسف لا يريدوا للناس التنظيم وأن تبني في القدس، دائمًا ما يضعوا ملفاتنا على الرف ثم يرفضوا طلباتنا لاحقًا”.





ويعيش مطر الآن في أرضه رغم هدم منزله، ويؤكد أنه لن يغادر مكانه.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ستجبره على دفع تكاليف الهدم التي قد تصل إلى نحو 30 ألف دولار أو أكثر، كما سيضطر إلى إزالة مخلفات الهدم.

وتحدث عن ارتفاع وتيرة هدم منازل أهالي القدس في الفترة الأخيرة بعد تولي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

ويُعَد بن غفير أحد أكثر الوجوه تطرفًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو التي تضم أحزابًا من أقصى اليمين القومي والديني، وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية وانتقادات دولية.