كتائب القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية والحصول على “معلومات حساسة” منها (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها، الجمعة، على مسيّرة إسرائيلية، مشيرة إلى حصولها منها على معلومات حساسة.

وقالت الكتائب في بيان الأحد “تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2023، من السيطرة على حوامة صهيونية مسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة”.

وأضافت “تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو منها”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة محمد وشاح إن المسيّرة الإسرائيلية التي سيطرت عليها كتائب القسام يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لمهام عدة أبرزها “اكتشاف الأنفاق أو تفخيخ بعض الأماكن”.

وأضاف أن الصور التي كشفت عنها القسام تظهر حوامة مع نوع “ماتريكس 600″، ويمكن ملاحظة مجسات الاستشعار أو التجسس الموجودة فيها.

وأكد أن “العوامة بحالة جيدة كما هو الوضع مع الأجهزة المرتبطة بها من كاميرا وبطاريات وغيرها من التوابع”، مشيرًا إلى أن “هذا لا يدع مجالًا للشك بأنه تمت السيطرة عليها (التحكم بها) ولم يتم إسقاطها”.

ووفقًا لوشاح، يبدو أن القسام لديه منظومة معينة للسيطرة على المسيّرة، مؤكدًا أنه يمكن أن تتعرف كتائب القسام إلى هذه الأجهزة المتطورة وأن تستغلها.

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غارات فجر الجمعة

وفجر الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي موقعًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت حينها كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في سماء القطاع “بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية”، وبعد ذلك نشرت مشاهد مصورة قالت إنها من “تصدي دفاعتها الجوية للطيران الإسرائيلي الذي أغار على مواقع في قطاع غزة فجر اليوم”.

وظهر في المشاهد، أحد مقاتلي “القسام”، خلال إطلاق صواريخ (أرض – جو) محمولة على الكتف باتجاه الطائرات الإسرائيلية.