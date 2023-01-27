“طلبوا الشهادة ونالوها”.. 3 أشقاء ضمن شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

“طلبوا الشهادة ونالوها”.. هذا ما قالته والدة الشهداء الثلاثة محمد ونور وأحمد غنيم الذين قضوا اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.

تروي الأم المكلومة والدمع بعينيها تفاصيل ما جرى مع أولادها الثلاثة الذين خرجوا من المنزل قبل أيام واختفوا عن أعين الاحتلال، وتقول إن “أولادها كانوا مطاردين، وحاول الاحتلال بشتى الطرق الوصول إليهم، حتى أنه اعتقل والدهم منذ 10 أيام ليسلموا أنفسهم، لكن هذا ما لم يحدث”.

وتضيف وهي جالسة في بيتها مستقبلة جموع المعزين “اعتقلوا زوجي لمدة 5 سنوات في السابق، وقبل أيام أعادوا اعتقاله للضغط على أولاده، لكن الحمد لله لم يقبضوا عليهم ولم يسلموا أنفسهم واستشهدوا”.

شاهد| والدة نور ومحمد غنيم اللذين ارتقيا في مخيم جنين: "اعتقلوا أبوهم عشان يسلموا حالهم، رفضوا يسلموا حالهم حتى نالوها، الحمدلله ما سلموا حالهم وماتوا شهـــــداء". pic.twitter.com/nppfwwF2re — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

وتتحدث الأم عن تفاصيل ما قبل الشهادة، وكيف حاول الاحتلال الضغط على أبنائها عن طريقها، وتقول “اتصلت بنا قوات الاحتلال وطلبوا مني أن أدعو أبنائي لتسليم أنفسهم، لكني لا أعلم أين هم؟”.

وأضافت “أجبروني على النزول إلى مخيم جنين، وعند وصولي رفضوا إدخالي والوصول إليهم مؤكدين لي أنهم حاصروهم”.

وتختم بأنهم استشهدوا “وماتوا أبطالًا رفضوا الاستسلام”، وتقول “الحمد لله، الله يرحمهم، طلبوها ونالوها”.

وحتى كتابة التقرير لا يعلم الأب والمعتقل حاليًا لدى قوات الاحتلال العقيد في الأمن الوطني الفلسطيني سامي محمد غنيم، بما جرى لأولاده.

ويقول جار الشهداء إن “العائلة مناضلة، والدهم أحد ضباط الأمن الوطني، وهو أسير محرر ولا يعلم حتى اللحظة نبأ استشهاد أبنائه الثلاثة”.

وأضاف “لم نعرف عن هذه العائلة سوى حب الوطن والنضال”.

محمد وأحمد ونور ، ثلاثة أشقاء من جنين، قام الاحتلال صباح اليوم بإعدامهم وتركهم ينزفون حتى الموت !!

لن يستطيع والدهم سامي غنيم وداعهم فهو في الأسر منذ سنوات !!

اللهم إن مصيبتنا في جنين عظيمة، اللهم الطف بها وأنزل سكينتك ورحمتك على أهلها !! pic.twitter.com/NmAnZrEj2J — جهاد حِلِّس (@jhelles) January 26, 2023

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر ساعات عدة للمخيم.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.