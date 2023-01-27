الخارجية الفلسطينية للجزيرة مباشر: حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني للرد على جرائم الاحتلال في جنين (فيديو)

أكد مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، أن السلطة الفلسطينية ردت بخطوات دبلوماسية عديدة على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد 10 أشخاص.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، إن “هناك حراكًا فلسطينيًا يجري على المستوى الداخلي والدولي، بمقدمته الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وأشار إلى دعوة قيادة السلطة الفلسطينية القوى السياسية جميعها إلى اجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وتوحيد الساحة المحلية مع تعزيز المقاومة السلمية.

وأكد السفير “استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال وتعميق الجبهة الدولية المناهضة له”، متحدثًا عن التوجه للمحاكم الدولية وبعض الدول لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، من شأنها أن تضع حدًا للإفلات المستمر من العقاب، وفقًا لكلامه.

وعبّر الديك عن أسفه الشديد لحماية بعض الدول لإسرائيل وإجهاضها أي تحرك فلسطيني أو عربي، لافتًا إلى أن بعض القوى تطالب الفلسطينيين بالتهدئة ووقف التصعيد، وفي الوقت ذاته ترفض استخدام السلطة للآليات الدبلوماسية الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الخميس “ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح الخميس إلى 10، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيدًا”.

يأتي ذلك بعدما اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.





“يجب وقف التطبيع”

بدوره شدد المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب على ضرورة وقف التطبيع مع الاحتلال، ووقف التعامل معه.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر “لم نسمع أي موقف دولي يتحدث عن وقف التطبيع أو سحب السفراء رغم ما جرى اليوم، ورغم وضوح أجندة الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على الأقصى وتهويد مدينة القدس وضم الضفة الغربية”.

وأضاف “ما جرى اليوم في جنين هو جزء من محاولات إسرائيل المستمرة لفرض السيادة الكاملة على الضفة”.

وأكد شهاب خيار المقاومة في الضفة، وقال إنها “حق مشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس”.

وتابع “هذا السلاح عمل مشروع في مواجهة غطرسة القوى الإسرائيلية، ومواجهة الإرهاب التي تمارسه قوات الاحتلال”.

وذكر أن ما جرى في جنين أمر خطير، حيث كانت التقارير الأولية تتحدث عن اجتياح كامل في مخيم جنين “لولا بسالة المقاومة”.





ووفقًا لكلام شهاب فإن الضفة أمام حرب مجنونة تخوضها إسرائيل على الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية، مشددًا على ضرورة المواجهة الشاملة مع الاحتلال.

وأشار إلى أن “الذرائع التي تحدثت عنها إسرائيل لتبرير عدوانها على جنين كاذبة، كما هي أهدافها في هذه العملية”.

وأكد “ضرورة أن تتوافق الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية مشتركة يجمع عليها الشعب، ببرنامج يستند إلى المقاومة وتوجيه الدعم والإسناد إلى المقاتلين الذين يدافعون عنا”.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين، وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.