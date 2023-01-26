فلسطينيون يتظاهرون شرقي غزة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين (فيديو)

أشعل فلسطينيون، اليوم الخميس، إطارات مطاطية قرب الحدود الشرقية في غزة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين.

وقال محتجون للجزيرة مباشر إن إشعال الإطارات والاحتجاجات في أكثر من منطقة رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن غزة لن تترك جنين وحدها.

وأوضح أحد المحتجين “جئنا لنوصل رسالة للعدو الصهيوني بأننا متضامنون مع جنين الأبية، وأن غزة لن تترك جنين لوحدها”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر ساعات عدة للمخيم.

ووفق مراقبين فلسطينيين يعد اقتحام مخيم جنين اليوم، الأكبر منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة منذ أشهر.​​​​​​​

🚨 #جنين تواجه الاحتلال بعد اقتحامه .. ارتقاء شهــداء وحالات إصابة واختناقات للأطفال 💔#جنين_تقاوم pic.twitter.com/mJhJA86Yz5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2023

من جهته قال مراسل الجزيرة مباشر إن “قطاع غزة يشهد عددًا من المسيرات اليوم، تنديدًا وغضبًا لما حصل في مخيم جنين”.

وأشار إلى مسيرات كبيرة دعت لها الفصائل الفلسطينية الخميس وغدًا بعد صلاة الجمعة.

وأوضح أن الفصائل أصدرت بيانات متعددة أدانت فيها العدوان الإسرائيلي على جنين.

وتوعّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إسرائيل بـ”دفع ثمن المجزرة التي ارتكبتها في جنين”، مشددًا على أن “رد المقاومة لن يتأخر”.

وقال في بيانه “سيدفع الاحتلال ثمن مجزرة جنين ومقاومتنا لن تنكسر وردها لن يتأخر”، ودعا “المقاومة للرد على العدو والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلّة”.