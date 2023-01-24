“لو يخلطوا لحمنا بالتراب لن نترك البيت”.. مسنة فلسطينية ترفض عروضا بالملايين من الاحتلال لبيع منزلها (فيديو)

قالت المسنة الفلسطينية هناء أبو هيكل إنها رفضت عروض الاحتلال التي يقدمها لها بشكل مستمر مقابل بيع منزلها في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل، مؤكدة أنها وأفراد عائلتها لن يتركوا المنزل مهما كان الثمن.

وتحدثت هناء، خلال لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، عن تضييقات لا تُحتمل من المستوطنين وقوات الاحتلال بحقها وأفراد عائلتها في الخليل لإجبارهم على ترك منزلهم.

وأضافت “نحن الآن نعيش في حصار وسجن دون ذنب”، مشيرة إلى عدم قدرة طاقم الجزيرة مباشر على التصوير معها من المنزل، لأن الطريق الرئيسي يحيط به المستوطنون الذين يعرّضون حياة الفلسطينيين للخطر، في حين أن الطريق عبر الأراضي الزراعية لا ضوء فيه ليلا.

ومع أن وسط المدينة لا يبعد عن منزل هناء أكثر من 150 مترا، فإنها لا تستطيع الوصول إليه بالطريق المباشر، وتضطر إلى أن تقطع 12 كيلومترا عبر الأراضي الزراعية كي لا تتعرض للخطر، وفقا لكلامها.

ترفض عرضًا بالملايين من قبل الاحتلال لشراء منزلها في #الخليل.. المسنة الفلسطينية #هناء_أبو_هيكل: نعاهدك يا والدي لو يخلطوا لحمنا بالتراب لن نترك البيت#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6vdr78KsJW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2023

وأشارت هناء إلى تقديم أشخاص وجمعيات مرتبطة بالاحتلال عروضا كبيرة لبيع منزلها، لكنها لن تبرح مكانها ولن تقبل ببيع مكانهم “للأعداء”.

وأضافت أنها ستحافظ أيضا على المنزل وفاء لوالدها المتوفى، موجهة كلامها إليه “نعاهدك يا والدي، لو يخلطوا لحمنا بالتراب لن نترك البيت”.

وتحدثت عن حياة مغلقة تعيشها، حيث تراقبها الكاميرات، ولا تستطيع الخروج وتتعرض لمضايقات على مدار الساعة.

وأكدت أن المستوطنة التي بجانبها غير قانونية، داعية من يستطيع مساعدتها للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لعرض قضيتها هناك.