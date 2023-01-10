اتساع ظاهرة رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي.. كيف تعاملهم الدولة؟ وما خياراتهم؟

يزداد كل عام عدد الإسرائيليين الرافضين علانية للخدمة العسكرية لأسباب سياسية، أبرزها وجود نظام الفصل العنصري “أبارتايد” واحتلال الأراضي الفلسطينية. ورغم أن العدد ما زال منخفضًا، فإن صوتهم بات يُسمع وتنقله وسائل إعلام عديدة.

ظاهرة رفض الخدمة العسكرية لأسباب سياسية ليست حديثة العهد، حيث تعود إلى أربعة عقود سابقة وتحديدًا مع بداية الثمانينيات، مع انتشار حركات سياسية اجتماعية رفضت عودة الجنود من لبنان وهم على نعوشهم، مع اشتداد المعارك مع الفلسطينيين واللبنانيين، كما يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر.

ويضيف أبو عامر لموقع الجزيرة مباشر “في انتفاضة الحجارة تنامت ظاهرة الرفض أكثر فأكثر، وبدأت تظهر قوائم للجنود الذين يرفضون استخدام القبضة الحديدية ضد المدنيين الفلسطينيين خصوصًا النساء وكبار السن، واتسعت الظاهرة برفض الانخراط في جيش الاحتلال”.

“البقرة المقدسة”

ورغم وجود فئة يسارية كبيرة تناصر حقوق الإنسان وترفض انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، فإن حركة رفض الخدمة العسكرية لم تحصل على الرعاية أو المباركة منها أو من أي فئات المجتمع الإسرائيلي.

ويبرر أبو عامر ذلك بأن جميع أطياف المجتمع يعدّون الجيش الإسرائيلي “البقرة المقدسة” التي لا يجب الاقتراب منها أو المس بها أو انتقادها.

ورغم رفض المعارضة لسياسة حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية أو في الحرب ضد لبنان، فإنها لم تمنح الغطاء السياسي أبدًا لرافضي الخدمة العسكرية، لكي لا ينفرط عقد الإجماع السياسي حول الجيش، رغم رفضهم لسياسات الحكومة، وفقًا لأبو عامر.

Shahar Perets (19) and Eran Aviv (19) once again arrived at the Israeli military enlistment center to declare their refusal to serve as soldiers and take part in the oppression of the Palestinian people.The were sentenced to 30 days in jail. Source: Refuser Solidarity Network pic.twitter.com/hJZrzZ5Zve — Act for Displaced (@ActforDisplaced) October 23, 2021

عقوبات قاسية ومضايقات

ويتلقى الرافضون للانضمام إلى جيش الاحتلال عقوبات قد تصل إلى السجن شهورًا وحتى سنوات، وهي عقوبة يراها البعض مغلظة حيث تريد قيادة الجيش القضاء على حركة رفض الخدمة العسكرية وهي في مهدها.

ويتعرض رافضو التجنيد الإجباري لمحاكمات عسكرية، تقضي بالسجن من 5 أيام إلى 30 يومًا على رافض الخدمة، ثم يُطلق سراحه ليتم استدعاؤه مرة أخرى والحكم عليه بالسجن مدة مماثلة، وهي أحكام قد تتكرر مرات عدة.

ولا يتوقف الوضع على سجنهم فقط، إذ يتعرضون للتحرش والمضايقات في السجن بسبب آرائهم السياسية.

ويقول إيفياتار روبين، وهو شاب يرفض الخدمة العسكرية احتجاجًا على الاحتلال والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، في حديث للجزيرة بودكاست AJEPodcasts “وضعوني في زنزانة مع أشخاص ذوي طبيعة صعبة، ضايقني أحدهم ذات مرة، وشتمني بأهلي واعتدى عليّ وسألني إن كنت مثليًّا، بسبب توجهاتي السياسية”.

وأكد روبين أن العديد يرفضون الاستماع للرواية الفلسطينية، مشيرًا إلى بقاء الصراع والاحتلال بوجود الحركة الصهيونية في إسرائيل.

المتدينون والعرب

وتُعَد الخدمة العسكرية إجبارية في إسرائيل لجميع المواطنين البالغين اليهود والدروز وغيرهم، وذلك لمدة 32 شهرًا للرجال و24 شهرًا للنساء.

ويتمتع بعضهم بإعفاء من الخدمة إذا وفروا أعذارًا طبية أو دينية، مثل الانتماء إلى طائفة الحريديم من غلاة اليهود الأرثوذكس. وبين عامي 1998 و2000، تم قبول 9.5% من مطالب الإعفاء من طرف الجيش.

ولا يتعرض الرافضون لأسباب دينية لما يتعرض له من يرفض التجنيد لأسباب سياسية.

ويقول أبو عامر لموقع الجزيرة مباشر “هناك حالة وفاق مع المتدينين اليهود الرافضين لأداء الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين، بل وعلى العكس تمنح الحكومة العديد منهم رواتب شهرية لإمضاء حياتهم في كنف الدراسة الدينية اليهودية”.

أما المواطنون العرب الذي يعيشون في الداخل المحتل ويحملون جوازات سفر إسرائيلية، فيرفضون رفضًا قاطعًا الانضمام إلى الجيش، وهو ما تتفهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث لا تفرض عليهم الذهاب إلى الجيش بشكل إجباري.

ويتوقع المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر المزيد من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال مع التقدير السائد بأن سياسة الحكومة المقبلة ستجعل التجنيد في الجيش مناسبة لفرض سياسة مدمرة.