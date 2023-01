اتساع ظاهرة رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي.. كيف تعاملهم الدولة؟ وما خياراتهم؟

يزداد كل عام عدد الإسرائيليين الرافضين علانية للخدمة العسكرية لأسباب سياسية، أبرزها وجود نظام الفصل العنصري “أبارتايد” واحتلال الأراضي الفلسطينية. ورغم أن العدد ما زال منخفضًا، فإن صوتهم بات يُسمع وتنقله وسائل إعلام عديدة.

ظاهرة رفض الخدمة العسكرية لأسباب سياسية ليست حديثة العهد، حيث تعود إلى أربعة عقود سابقة وتحديدًا مع بداية الثمانينيات، مع انتشار حركات سياسية اجتماعية رفضت عودة الجنود من لبنان وهم على نعوشهم، مع اشتداد المعارك مع الفلسطينيين واللبنانيين، كما يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر.

ويضيف أبو عامر لموقع الجزيرة مباشر “في انتفاضة الحجارة تنامت ظاهرة الرفض أكثر فأكثر، وبدأت تظهر قوائم للجنود الذين يرفضون استخدام القبضة الحديدية ضد المدنيين الفلسطينيين خصوصًا النساء وكبار السن، واتسعت الظاهرة برفض الانخراط في جيش الاحتلال”.

ورغم وجود فئة يسارية كبيرة تناصر حقوق الإنسان وترفض انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، فإن حركة رفض الخدمة العسكرية لم تحصل على الرعاية أو المباركة منها أو من أي فئات المجتمع الإسرائيلي.

ويبرر أبو عامر ذلك بأن جميع أطياف المجتمع يعدّون الجيش الإسرائيلي “البقرة المقدسة” التي لا يجب الاقتراب منها أو المس بها أو انتقادها.

ورغم رفض المعارضة لسياسة حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية أو في الحرب ضد لبنان، فإنها لم تمنح الغطاء السياسي أبدًا لرافضي الخدمة العسكرية، لكي لا ينفرط عقد الإجماع السياسي حول الجيش، رغم رفضهم لسياسات الحكومة، وفقًا لأبو عامر.

Shahar Perets (19) and Eran Aviv (19) once again arrived at the Israeli military enlistment center to declare their refusal to serve as soldiers and take part in the oppression of the Palestinian people.The were sentenced to 30 days in jail.

Source: Refuser Solidarity Network pic.twitter.com/hJZrzZ5Zve

— Act for Displaced (@ActforDisplaced) October 23, 2021