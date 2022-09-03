الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بيده في العيسوية (فيديو)

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، المقدسي زياد عدنان درويش، على هدم منزله في قرية العيسوية بالقدس المحتلة قَسرًا، بدعوى أن البناء دون ترخيص.

واضطر درويش لهدم منزله -الذي يقع قرب المدخل الغربي في قرية العيسوية- حتى لا يكون ملزمًا بدفع تكلفة الهدم بآليات بلدية الاحتلال.

وقال درويش في حديث لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر إنه “شعور صعب ومأساوي أن تهدم بيتك بيدك.. نعيش تحت احتلال يرفض أن نبقى في أرضنا”.

وأشار المقدسي إلى أنه أقام في منزله الذي أجبر على هدمه مدة 20 عامًا، تخللتها التهديدات والمعاناة في القضاء والمحاكم.

وأوضح أن أسرته المكونة من 7 أشخاص بينهم 4 أطفال أصبحت مشتتة، لكنه أكد صموده رغم الاحتلال.

ودعا عبر الجزيرة مباشر الشعوب العربية والإسلامية للوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته الصعبة ومواجهته الاحتلال.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948.

وهدّمت إسرائيل منذ مطلع عام 2021 حتى يونيو/حزيران الماضي أكثر من 1350 منزلًا ومنشأة فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في حين أخطرت في المدة نفسها أكثر من 1050 منزلًا بوقف البناء، وغالبًا فإن الهدم مصير أكثر من 50% من الأبنية المتعلقة بها تلك الإخطارات.