إشادة واسعة بانسحاب لاعب كويتي من بطولة عالمية للكاراتيه رفضا لمواجهة إسرائيلي

أشاد ناشطون عرب وحركات مقاطعة بانسحاب اللاعب الكويتي محمد العتيبي من الدوري العالمي للكاراتيه رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

واعتبر مغردون أن اللاعب برفضه مواجهة إسرائيلي “أثبت أنه بطل حقيقي ويستحق الثناء”، محتفين بأصالة الشعب الكويتي ومواقفه الداعمة على الدوام للقضية الفلسطينية.

ويتكرر رفض الرياضيين الكويتيين -في مسابقات مختلفة- مواجهة لاعبين إسرائيليين، انسجامًا مع موقف الكويت الرسمي من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اللجنة البارالمبية الكويتية قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري من بطولة دولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة المقامة في تايلاند، رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

كما رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي للشطرنج بدر الهاجري مواجهة لاعب إسرائيلي في منافسات بطولة “صنواي” الدولية للشطرنج في إسبانيا.

وعلّق حساب (مقاطعة) عبر تويتر بالقول “محمد مشعل العتيبي، بطل عربي جديد، يدوّن اسمه في قائمة الشرف والبطولة، رافضًا الميداليات ومنصات التتويج والألقاب، الملوثة بعار التطبيع مع كيان الاحتلال”.

وأضاف “تحية لمحمد العتيبي، ولكل الرياضيين العرب الذين يواصلون الانتصار لفلسطين في المحافل الدولية”.

محمد مشعل العتيبي، بطل عربي جديد، يدوّن اسمه في قائمة الشرف والبطولة، رافضًا الميداليات ومنصات التتويج والألقاب، الملوثة بعار التطبيع مع كيان الاحتلال. تحية لمحمد العتيبي، ولكل الرياضيين العرب الذين يواصلون الانتصار لفلسطين في المحافل الدولية. pic.twitter.com/6a7g3DCtNy — مقاطعة (@Boycott4Pal) September 3, 2022

ونشر حساب (أنا عربي ضد التطبيع)، معلقًا على الانسحاب “تحية خاصة للشعب الكويتي الرافض للتطبيع بكافة أشكاله، وتحية لجميع الشعوب العربية الداعمة لقضية سامية تمس الدين والإنسانية”.

وكتب حساب (رابطة شباب لأجل القدس- الكويت) “كفو بطلنا محمد العتيبي، ترفُّع البطل الكويتي محمد مشعل العتيبي عن مواجهة اللاعب الصهيوني في الدوري العالمي للكاراتيه، ويبقى #التطبيع_خيانة”.

كفو بطلنا محمد العتيبي #الكويت ترفُّع البطل الكويتي محمد مشعل العتيبي عن

مواجهة اللاعب الصهيوني في الدوري العالمي للكاراتية ويبقى #التطبيع_خيانه#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/V5NqkUTh1s — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) September 2, 2022

كما كتب حساب (كويتيون ضد التطبيع) مرفقًا صورة اللاعب “بطل من أبطال بلادي”.

بطل من أبطال بلادي 🇰🇼♥️🇵🇸 pic.twitter.com/ZuZ6gFtfTh — كويتيون ضد التطبيع‏ 𓂆 (@Palestinekw) September 2, 2022

وعلّق حساب منصة (الساهرة) المختص بشؤون القدس “انسحاب في الميدان، انتصار بالمبادئ.. انسحب اللاعب الكويتي محمد مشعل العتيبي من الدوري العالمي للكاراتيه، رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي”.

وغرّد الصحفي الكويتي عوض الفضلي “كفو يا بطل.. أنت البطل الحقيقي #لا_للتطبيع”، بينما كتبت الناشطة سوريتا السعدي “انسحب اللاعب الكويتي محمد مشعل العتيبي من الدوري العالمي للكاراتيه، رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني، عاش وطن النهار عاش”.

والعام الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) -بالإجماع من حیث المبدأ- على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القانون الكويتي، تُعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.