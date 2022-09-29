فلسطين

“ماذا لو كان علم أوكرانيا؟”.. الأمن الفرنسي يحاول انتزاع علم فلسطين من مشجعي تونس خلال مواجهة البرازيل (فيديو)

انتهت المباراة بخسارة المنتخب التونسي 5-1 أمام البرازيل (جيتي)
29/9/2022

تداول ناشطون على مواقع التواصل، تسجيلات مصورة تظهر عناصر أمن فرنسي تحاول سحب علم فلسطين من مشجعين للمنتخب التونسي في مدرجات ملعب “حديقة الأمراء” خلال مواجهة البرازيل الودية، الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو عناصر الأمن الفرنسي تسحب الأعلام الفلسطينية من يد مشجعين كانوا يرفعونه في المدرجات.

ورفض العديد من الحاضرين تصرف رجال الأمن، وأطلقوا صافرات استهجان وهتافات باسم فلسطين، أبرزها “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

وفي إحدى اللقطات، رفض أحد المشجعين سحب العلم بعد احتكاكه مع مع عنصر الأمن، ورفعه مجددا هاتفا لفلسطين وسط تحية وتشجيع من الجماهير.

 

تفاعل على مواقع التواصل

وتفاعل مغردون عرب مع واقعة اعتداء الأمن الفرنسي، حيث أشاد معظمهم بما فعله الجمهور التونسي، وانتقد آخرون تناقض الغرب في التعامل مع القضايا العالمية.

وكتبت المغردة الفلسطينية ألاء التميمي معلقة على رفض الشاب التونسي سحب علم فلسطين منه “الله محّي شعب تونس العظيم، وكيف نشفى من حب تونس الذي فينا مجرى النفس”.

بدوره قال الصحفي التونسي مختار غميض ” لو كان هذا هو الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في فرنسا وضد البرازيل، فقد كفى ووفى وزيادة، شاب تونسي يصر على رفع علم فلسطين في مباراة بين تونس والبرازيل”.

وانتقدت مغردة قطرية تصرف رجال الأمن، قائلة “النفاق العالمي.. لو كان علماً أوكرانياً لم يكن أمن الملعب ليتدخل، هكذا يتعاملون مع القضايا العالمية!”، فيما تساءل آخر: “لوكان علم المثليين أو علم أوكرانيا لسمح لهم؟”.

المصدر : مواقع التواصل