“ماذا لو كان علم أوكرانيا؟”.. الأمن الفرنسي يحاول انتزاع علم فلسطين من مشجعي تونس خلال مواجهة البرازيل (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، تسجيلات مصورة تظهر عناصر أمن فرنسي تحاول سحب علم فلسطين من مشجعين للمنتخب التونسي في مدرجات ملعب “حديقة الأمراء” خلال مواجهة البرازيل الودية، الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو عناصر الأمن الفرنسي تسحب الأعلام الفلسطينية من يد مشجعين كانوا يرفعونه في المدرجات.

ورفض العديد من الحاضرين تصرف رجال الأمن، وأطلقوا صافرات استهجان وهتافات باسم فلسطين، أبرزها “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

وفي إحدى اللقطات، رفض أحد المشجعين سحب العلم بعد احتكاكه مع مع عنصر الأمن، ورفعه مجددا هاتفا لفلسطين وسط تحية وتشجيع من الجماهير.

شاهد رد مشجعي منتخب #تونس عندما حاول الأمن منعهم من رفع علم #فلسطين خلال مباراة ودية أمام #البرازيل في #فرنسا pic.twitter.com/FeVUUqb0Vi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2022

تفاعل على مواقع التواصل

وتفاعل مغردون عرب مع واقعة اعتداء الأمن الفرنسي، حيث أشاد معظمهم بما فعله الجمهور التونسي، وانتقد آخرون تناقض الغرب في التعامل مع القضايا العالمية.

وكتبت المغردة الفلسطينية ألاء التميمي معلقة على رفض الشاب التونسي سحب علم فلسطين منه “الله محّي شعب تونس العظيم، وكيف نشفى من حب تونس الذي فينا مجرى النفس”.

بدوره قال الصحفي التونسي مختار غميض ” لو كان هذا هو الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في فرنسا وضد البرازيل، فقد كفى ووفى وزيادة، شاب تونسي يصر على رفع علم فلسطين في مباراة بين تونس والبرازيل”.

#تونس ا #فلسطين لو كان هذا هو الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في فرنسا وضد البرازيل، فقد كفى ووفى وزيادة.. شاب تونسي يصر على رفع علم #فلسطين في مباراة بين تونس والبرازيل 🇵🇸🇹🇳 pic.twitter.com/sKoqlHc2Wh — مختار غُمّيض (@ghommokh) September 29, 2022

وانتقدت مغردة قطرية تصرف رجال الأمن، قائلة “النفاق العالمي.. لو كان علماً أوكرانياً لم يكن أمن الملعب ليتدخل، هكذا يتعاملون مع القضايا العالمية!”، فيما تساءل آخر: “لوكان علم المثليين أو علم أوكرانيا لسمح لهم؟”.

#النفاق_العالمي أمن ملعب "حديقة الأمراء" في #باريس حاول منع مشجع تونسي من رفع علم #فلسطين في لقاء جمع #البرازيل و #تونس في #فرنسا، لكن المشجع أصر على رفعه. لو كان علماً أوكرانياً لم يكن أمن الملعب ليتدخل، هكذا يتعاملون مع القضايا العالمية! #فلسطين_قضية_الشرفاء #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/02nbFWNBQT — بنت قـطــر☕️ ♞🇶🇦 (@bint_qatar1999) September 29, 2022

تونسي يرفع علم فلسطين في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا رغم منع الأمن له أثناء مباراة منتخب تونس والبرازيل. pic.twitter.com/XdEzULdgwC — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 29, 2022

أمن ملعب "حديقة الأمراء" في باريس حاول منع مشجع تونسي من رفع علم فلسطين في لقاء جمع البرازيل وتونس في فرنسا، لكن المشجع أصر على رفعه. تحيا تونس وشعبها ويحيا جميع الشرفاء تخيلوا لو رفعوا العلم الأوكراني هل كان أمن الملعب ليتدخل، هذه هي إزدواجية المعايير الغربية!#فلسطين#تونس pic.twitter.com/DapE88u9cu — Hanan El Ahmad (@Embakr13) September 29, 2022