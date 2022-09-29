قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في الخليل وتعتقل طالبين وتعتدي على المعلمين (شاهد)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدرسة الهاجرية للبنين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بجنوب الضفة الغربية، واعتقلت طالبين من مقاعد الدراسة ثم أفرجت عنهما لاحقا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اقتحام قوة إسرائيلية للمدرسة واعتداءها على المعلمين بالضرب المبرح خلال محاولتهم منع اعتقال طالبين من أحد الفصول الدراسية، في حين نشر جنود الاحتلال الخوف والرعب بين سائر طلاب المدرسة.

وأخرج جنود الاحتلال المعلمين من الفصل الدراسي ومنعوهم من دخوله، وهاجم أحد الجنود معلما كان يوثّق حادثة الاقتحام، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجنود اعتدوا بالضرب المبرح على والد أحد التلاميذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة الهاجرية الأساسية في #الخليل وتعتدي على المعلمين والطلبة pic.twitter.com/pWq70WZ6Jw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2022

ورغم محاولات المعلمين والأهالي منع الجنود من اعتقال الطالبين فإن صورًا أظهرت اعتقالهما من المدرسة، ولكن أفرج عنهما في وقت لاحق.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أدان مدير التربية والتعليم بالخليل عاطف الجمل هذا الاعتداء السافر من قبل قوات الاحتلال، موضحا أنه تم إخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين بعد الحادثة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصاب، أمس الأربعاء، 7 فلسطينيين بالرصاص وعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات في مناطق عديدة بالضفة الغربية تنديدًا باستشهاد 4 فلسطينيين في مدينة ومخيم جنين.

مواجهات عنيفة في عدة مناطق من #الخليل

جنود الاحتلال اقتحموا مدرسة الهاجرية واعتقلوا بعض الطلبة قبل قليل pic.twitter.com/imeEXn9Y6y — … (@_NPalestine) September 29, 2022

واندلعت المواجهات عند حاجز بيت أيل، المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين وطلبة جامعات، احتجاجا على استشهاد الفلسطينيين الأربعة.

ووقعت مواجهات مماثلة عند بلدة دير شرف شمال غربي مدينة نابلس وحاجز حوارة جنوبي نابلس، ومنطقة المعبر في مدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرقي قلقيلية، وكذلك عند منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

ودعت حركة فتح في الأقاليم الشمالية إلى تصعيد المواجهات، اليوم الخميس، واعتباره يوم غضب شامل في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة جنين.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل طالبين بعد اقتحامها مدرسة الهاجرية والاعتداء على المعلمين في المنطقة الجنوبية بالخليل. pic.twitter.com/Og15SVGs84 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 29, 2022

آثار اعتداء جنود الاحتلال على معلمين من مدرسة الهاجرية في منطقة السهلة بمدينة الخليل. pic.twitter.com/whwoeLCA0a — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 29, 2022