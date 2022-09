فزع وبكاء داخل روضة أطفال خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو داخل روضة أطفال في مدينة جنين الفلسطينية، يظهر أطفالًا وهم في حالة رعب وفزع بسبب أصوات الرصاص والقنابل، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بمشاركة 30 آلية عسكرية تخللها إطلاق نار.

ويظهر في الفيديو أصوات المدرسات وهن يحاولن جاهدات تهدئة الأطفال عبر التأكيد لهم أن هذه الأصوات بسبب عرس لإحدى العائلات.

ويمكن سماع المدرّسة في التسجيل وهي تقول “هذا عرس. هذا عرس”.

كما يظهر في الفيديو طفل صغير يبكي في الحمام خلال قضائه حاجته، بينما لم تنجح المعلمات بتهدئة مخاوف الأطفال مع استمرار سماعهم أصوات الرصاص القوية خلال وجودهم في الروضة.

وقالت منظمة Projects In Palestine الفلسطينية في بريطانيا تعليقًا على الفيديو الذي أعادت نشره “يحدث الآن (الأربعاء صباحًا) في مخيم جنين للاجئين خارج إحدى رياض الأطفال التي ندعمها”.

وأضافت “استهدفت روضة الأطفال هذه من قبل. جميع الكتب دمرت، ولعب الأطفال تحطمت، والجدران رميت بالرصاص. هؤلاء الأطفال المساكين!”.

