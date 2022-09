جماهير أيرلندية تستقبل منتخب إسرائيل لكرة القدم بالأعلام الفلسطينية (فيديو)

تظاهر عشرات الأشخاص في محيط ملعب تلاغت قرب العاصمة الأيرلندية دبلن، رافعين الأعلام الفلسطينية، قبل انطلاق مباراة لكرة القدم بين منتخبي أيرلندا وإسرائيل تحت 21 عامًا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل تسجيلات مصورة تُظهر وقفة احتجاجية خارج أبواب الملعب يحمل فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بمقاطعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصحفي هاري مكان إن الأمن حاول منع دخول الأعلام واللافتات المنددة بإسرائيل إلى الملعب، إلا أن عددًا من الصور المتداولة يظهر فيها أشخاص يحملون الرايات الفلسطينية، وبعضهم كان يرتدي قمصانًا كُتب عليها “الحرية لفلسطين”.

Security are confiscating flyers and Palestinian flags at Tallaght Stadium tonight on the way into the U21 European Championship playoff between Ireland and Israel. pic.twitter.com/7oKzvpyCtb — Harry McCann (@TheHarryMcC) September 23, 2022

وكانت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني قد دعت في وقت سابق إلى الاحتجاج على إقامة المباراة، وشاركت الحملة فيديو الوقفة قبل المباراة عبر حسابها على تويتر، وعلقت “نحن ندعم مطالب حركة (بي دي إس) الفلسطينية، ونطالب بإقصاء إسرائيل من الاتحادين الدولي والأوربي لكرة القدم”.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن يلعب المنتخبان مباراة الإياب الثلاثاء.

This is how the Israel U21 team were welcomed in Ireland last night 🇮🇪 🇵🇸 pic.twitter.com/6FXsV64EYd — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) September 24, 2022

وأيرلندا من الدول الأوربية التي تشهد دائمًا فعاليات متعلقة بدعم القضية الفلسطينية.

وتلعب منتخبات وأندية الاحتلال الإسرائيلي ضمن منافسات القارة الأوربية بعدما أمضت سنوات ضمن القارة الآسيوية، حيث رفضت الدول العربية اللعب ضد الفرق الإسرائيلية، سواء تعلق الأمر بالمنتخب أو فرق الأندية، إذ كان هناك مشاكل ومقاطعة وتم إلغاء مباريات عديدة.