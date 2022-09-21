طفل فلسطيني يحفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات (فيديو)

أتم الطفل الفلسطيني ماجد أبو عودة حفظ القرآن الكريم كاملا في عمر 7 سنوات، ما جعله من أصغر حفظة القرآن الكريم في فلسطين والوطن العربي.

والتقت الجزيرة مباشر بالطفل ماجد الذي بدأ الآن في دراسة العلوم الشرعية، حيث أوضح طريقة حفظه للقرآن الكريم بهذه السرعة.

وقال ماجد “في اليوم الذي أذهب فيه إلى المدرسة أحفظ صفحتين إلى 3 صفحات. وفي أيام الأجازة أحفظ 5 صفحات، ولما بدأت بحفظ سورة البقرة كنت أحفظ 12 صفحة يوميا”.

حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات.. تعرف على أصغر حفظة كتاب الله تعالى في #فلسطين pic.twitter.com/bVzxtHg15o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2022

وقدمت عائلة ماجد المساعدة والدعم خلال مسيرته، وتحرص على أن يستكمل الدراسة.

وقال والد ماجد “في البيت يعتبر القرآن شيئا أساسيا، أن يكون ابني حافظا للقرأن الكريم ليس حلما أو شيئا بعيد المنال، ولكن العمر كان تحديا لنا”.

وأضاف في حوار سابق أن نجله حفظ القرآن الكريم تدريجيا، وأنه اكتشف نباهة ماجد وملكته في الحفظ حينما كان في الروضة عندما حفظ جزء عم في تلك المرحلة.

أما شيخ ماجد فأشاد بحفظة القرآن وفطنتهم، وقال إنه لاحظ أن “الطالب الذي يحفظ كتاب الله عز وجل، يفتح الله عليه باقي العلوم وباقي المواد التعليمية التي يأخذها في المدرسة الشرعية”.