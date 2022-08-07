حماس تدعو لمحاسبة إسرائيل على “جرائمها”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على “جرائمها بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن “إسرائيل تُمارس جريمة حرب وإرهاب دولة حقيقي، الأمر الذي يتطلب محاسبتها، على كافة المستويات، ومنها المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبر أن العدوان على غزة هو استمرار لسياسة العدوان على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بالضفة والقدس.

وأوضح أن هذا التصعيد “يتطلب ردا مع المقاومة الفلسطينية لإجبار العدو على دفع الثمن على جرائمه وعدوانه بحق الشعب، واستهدافه للمدنيين”.

ودعا قاسم المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب، ووقف انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني.

لحظة اختباء مراسل هيئة الإذاعة الإسرائيلية وأحد الضباط الإسرائيليين وعدد من قوات الاحتلال عقب سماعهم صفارات الإنذار بسبب صواريخ المقاومة pic.twitter.com/2YH9juqerB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 شهيد، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب.

وكانت مصادر أبلغت الجزيرة أنه تم الاتفاق على أن تعلن مصر بيانا يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في حلول الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة أول أمس الجمعة، ما دفع الفلسطينيين لاستهداف مدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

والسبت نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن وفدا من المخابرات المصرية وصل إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى غزة من أجل التهدئة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه الثالث، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الكلمة الآن فقط للميدان.