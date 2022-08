مديرة يهودية في غوغل تعلن استقالتها بسبب عقد ينتهك حقوق الفلسطينيين

أعلنت مديرة التسويق للمنتجات التعليمية في شركة غوغل أرييل كورين استقالتها بعد 7 سنوات من العمل بسبب ما وصفته بأنه “تواطؤ غوغل في الفصل العنصري الإسرائيلي”، وكيف أن الشركة تستخدم “التنوع” لإسكات الفلسطينيين والحقوقيين المهتمين بالشأن الفلسطيني.

وأضافت أرييل في خطاب نشرته عبر حسابها في تويتر أنه لا خيار أمامها سوى ترك العمل هذا الأسبوع بسبب الإجراءات الانتقامية، والبيئة المعادية، والإجراءات غير القانونية من قِبل الشركة ضدها وضد موظفين كثيرين آخرين بهدف إسكاتهم.

وأشارت إلى أنها شاهدت باستمرار عمل غوغل بشكل منهجي على إسكات الأصوات الفلسطينية واليهودية والعربية والمسلمة التي تشعر بالقلق بشأن تواطؤ غوغل في انتهاكات الحقوق الفلسطينية، إلى حد الانتقام رسميًّا من الموظفين وخلق بيئة من الخوف.

I am leaving @Google this week due to retaliation & hostility against workers who speak out. Google moved my role overseas immediately after I opposed its $1B AI/surveillance contracts with Israel. And this is far from an isolated instance.https://t.co/V4y05kOYQv pic.twitter.com/eRMrzTPYfb

— Ariel Koren (@ariel_koko) August 30, 2022