حملة مكثّفة.. يهود يتظاهرون في نيويورك دعما لخليل عواودة وبدء إضراب الأسرى الخميس (شاهد)

تظاهر العشرات من اليهود من حركة “ناطوري كارتا” المناهضة للصهيونية، في منطقة “واشنطن سكوير بارك” بمدينة نيويورك الأمريكية، تضامنًا مع الأسير الفلسطيني خليل عواودة المستمر في إضرابه عن الطعام منذ 171 يومًا.

ورفع المشاركون من اليهود الأرثوذكس المتدينين، الأعلام الفلسطينية وصور الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام، بحسب ما وثقته صور ومشاهد من الوقفة الاحتجاجية مساء أمس الاثنين.

وطالب المشاركون بالحرية لخليل عواودة ولكافة الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه في حق الفلسطينيين.

من جانبه، عبّر الحاخام مائير حرش من القدس عن تضامنه مع الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، خليل عواودة وذلك برفع صورته بجانب العلم الفلسطيني.

وكان اليهود الأرثوذكس المناهضون للصهيونية قد أعلنوا عن عقد تجمع طارئ لإطلاق سراح خليل عواودة في يومه الـ180 في الإضراب عن الطعام من أجل الحرية.

في هذا السياق، صعّدت العشرات من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية والعربية العاملة في الساحة الأمريكية من حملتها الإلكترونية للمطالبة بالحرية للأسير عواودة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعاد النشطاء نشر الصور والفيديوهات التي نشرت خلال الأيام الماضية للأسير عواودة في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي وهو في وضع صحي صعب يظهر الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام، وتمت ترجمة مناشدات عائلته وذويه باللغة الإنجليزية والإسبانية.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ خليل عواودة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، وقالت محاميته أحلام حداد إنه يعيش على الماء فقط منذ ذلك الحين.

وكان الإفراج عن عواودة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام.

وأوقف جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضية، مؤقتا أمر الاعتقال الإداري لعواودة بسبب تدهور حالته، لكن متحدثا عسكريا إسرائيليا قال إنه غير مسموح له بمغادرة المستشفى.

ويعرف يهود حركة “ناطوري كارتا” بأنهم مدافعون عن الديانة اليهودية ولكنهم مناهضون للصهيونية ويرفضون وجود إسرائيل ويسمونه احتلالًا ويعترفون بفلسطين للفلسطينيين.

وتعتبر ناطوري كارتا منظمة يهودية دينية دولية غير ربحية، تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية في جميع أنحاء العالم ممن يعارضون بشدة دولة إسرائيل وسياساتها وينادون بضرورة زوالها.

Anti-Zionist Orthodox Jews at today's Emergency #Rally To Free #KhalilAwawdeh on his 180th day on hunger strike for freedom, and All Palestinian Prisoners, at the Washington Square Park, New York City#FreeKhalilAwawdeh #FreeThemAll #FreePalestine pic.twitter.com/ILTUh29on1

— Voice of Jews (@VOJews) August 30, 2022