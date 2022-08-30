حملة مكثّفة.. يهود يتظاهرون في نيويورك دعما لخليل عواودة وبدء إضراب الأسرى الخميس (شاهد)

تظاهر العشرات من اليهود من حركة “ناطوري كارتا” المناهضة للصهيونية، في منطقة “واشنطن سكوير بارك” بمدينة نيويورك الأمريكية، تضامنًا مع الأسير الفلسطيني خليل عواودة المستمر في إضرابه عن الطعام منذ 171 يومًا.

ورفع المشاركون من اليهود الأرثوذكس المتدينين، الأعلام الفلسطينية وصور الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام، بحسب ما وثقته صور ومشاهد من الوقفة الاحتجاجية مساء أمس الاثنين.

اليهود المناهضون للصهيونية في التجمع الطارئ اليوم لإطلاق سراح خليل عواودة في يومه الـ 180 في إضراب عن الطعام من أجل الحرية ، في واشنطن سكوير بارك ، نيويورك#FreeThemAll#الحرية_لخليل_عواودة pic.twitter.com/vQmiUWa9if — ناطوري كارتا فلسطين (@NetureiKartaPS) August 30, 2022

وطالب المشاركون بالحرية لخليل عواودة ولكافة الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه في حق الفلسطينيين.

من جانبه، عبّر الحاخام مائير حرش من القدس عن تضامنه مع الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، خليل عواودة وذلك برفع صورته بجانب العلم الفلسطيني.

وكان اليهود الأرثوذكس المناهضون للصهيونية قد أعلنوا عن عقد تجمع طارئ لإطلاق سراح خليل عواودة في يومه الـ180 في الإضراب عن الطعام من أجل الحرية.

اليهود في مسيرة أمس تضامنا مع غزة وفلسطين ،

داخل محطة غراند سنترال في مدينة نيويورك فلسطين! فلسطين! فلسطين! #GazaUnderAttack

pic.twitter.com/EK9JcPm5Pf — ناطوري كارتا فلسطين (@NetureiKartaPS) August 9, 2022

حملة تطالب بالحرية لعواودة

في هذا السياق، صعّدت العشرات من المؤسسات والمنظمات الفلسطينية والعربية العاملة في الساحة الأمريكية من حملتها الإلكترونية للمطالبة بالحرية للأسير عواودة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعاد النشطاء نشر الصور والفيديوهات التي نشرت خلال الأيام الماضية للأسير عواودة في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي وهو في وضع صحي صعب يظهر الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام، وتمت ترجمة مناشدات عائلته وذويه باللغة الإنجليزية والإسبانية.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ خليل عواودة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، وقالت محاميته أحلام حداد إنه يعيش على الماء فقط منذ ذلك الحين.

وكان الإفراج عن عواودة ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام.

وأوقف جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضية، مؤقتا أمر الاعتقال الإداري لعواودة بسبب تدهور حالته، لكن متحدثا عسكريا إسرائيليا قال إنه غير مسموح له بمغادرة المستشفى.

ناطوري كارتا

ويعرف يهود حركة “ناطوري كارتا” بأنهم مدافعون عن الديانة اليهودية ولكنهم مناهضون للصهيونية ويرفضون وجود إسرائيل ويسمونه احتلالًا ويعترفون بفلسطين للفلسطينيين.

وتعتبر ناطوري كارتا منظمة يهودية دينية دولية غير ربحية، تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية في جميع أنحاء العالم ممن يعارضون بشدة دولة إسرائيل وسياساتها وينادون بضرورة زوالها.

Anti-Zionist Orthodox Jews at today's Emergency #Rally To Free #KhalilAwawdeh on his 180th day on hunger strike for freedom, and All Palestinian Prisoners, at the Washington Square Park, New York City#FreeKhalilAwawdeh #FreeThemAll #FreePalestine pic.twitter.com/ILTUh29on1 — Voice of Jews (@VOJews) August 30, 2022

وجاءت تسمية المنظمة من التلمود اليهودي وتعني “حماة المدينة”، وقد ظهرت عام 1938، وتكونت أساسا من مجموعتين من “يشوب” أي يهود ما قبل الصهيونية الذين سكنوا فلسطين قبل قيام إسرائيل، قدمتا من المجر وليتوانيا.

وكانت الحركة تعتبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا لجميع سكان أرض فلسطين، وقد شارك الحاخام “موشيه هيرش” في حكومة عرفات وزيرا للشؤون اليهودية.

1000 أسير يبدؤون إضرابا مفتوحا الخميس

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أنها ستبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بألف أسير دفعة أولى الخميس المقبل، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان، وأكدت أن ذلك جزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرًا، رفضًا لمحاولة إدارة السجون التنصل من “التفاهمات” التي تمت في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأكدت في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها “تخوض معركتها موحدة في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا؛ متسلحة بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده، وأن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر”.

وشددّت اللجنة، على أن “هذه المعركة التي فُرضت عليها لن تقبل إلا بتتويجها بالنصر المبين”، مشيرة إلى أن صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ هي “أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه”.

وكان الأسرى قد حلّوا قبل يومين الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة، في إطار الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا. وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال مجبرة على مواجهة الأسرى فرادى بدلا من التعامل معهم من خلال تنظيمات تمثلهم.