“مأزق ثلاثي لتل أبيب”.. تقرير يرصد بالأرقام تقارب أعداد المواليد بين المسلمين واليهود في إسرائيل

أشار تقرير نشرته مجلة (الإيكونوميست) البريطانية إلى أن الإسرائيليين -سواء كانوا يهودا أو عربا- لديهم أطفال أكثر بكثير من نظرائهم في أي مكان آخر من العالم الغني، فبينما يبلغ متوسط معدل إنجاب ​​المرأة الإسرائيلية 2.9، يبلغ هذا المعدل لدى البريطانيات 1.6 ولدى والفرنسيات 1.8.

ومن سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.5 ملايين، يشكل عرب إسرائيل -ومعظمهم من المسلمين- حوالي 21%، ويشكل اليهود نحو 74%، أما إذا أضيف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فإن الأغلبية اليهودية تنخفض إلى النصف.

وبحسب التقرير فإن هذا هو أساس مأزق إسرائيل الثلاثي، إذ لا يمكنها أن تجمع بين 3 أمور حساسة، هي: أغلبية يهودية قوية، والاحتفاظ بجميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، وديمقراطية كاملة لا تميز ضد العرب.

