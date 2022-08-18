إصابة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة قبر يوسف في نابلس (فيديو)

أًصيب 3 فلسطينيين، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها نقلت 3 أشخاص مصابين في أطرافهم السفلية بالرصاص الحي، من مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس.

وأضافت أن من بين المصابين، قاصرًا، وأنهم نقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

اعتداءات في جنين

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، مساء الأربعاء، على مركبات المواطنين جنوب غرب جنين.

وأفادت وكالة (وفا) بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين على الشارع الرئيس قرب مستوطنة “دوتان” المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.