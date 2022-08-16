الأمم المتحدة تطالب بتحقيق “فوري ومستقل” في مقتل شاب فلسطيني بالقدس

طالبت الأمم المتحدة، الاثنين، بإجراء “تحقيق فوري وشامل ومستقل” في مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام، الذي استشهد في ضاحية كفر عقب شمال شرقي مدينة القدس، فجر الاثنين.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (تو وينسلاند) عن الانزعاج الشديد إزاء مقتل الشحام “في ظروف متنازع عليها”.

وقال في تغريدة على تويتر “منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام علي يد قوات الأمن الإسرائيلية في منزله في كفر عقب، في ظروف متنازع عليها”.

وأضاف وينسلاند “هذا يتطلب تحقيقًا فوريًّا وشاملًا ومستقلًا”.

Deeply disturbed by the killing of a Palestinian man, Mohammad Al-Shaham, by Israeli Security Forces at his home in Kufur Aqab in disputed circumstances. My deepest condolences to his family. This requires an immediate, independent and thorough investigation. — Tor Wennesland (@TWennesland) August 15, 2022

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الحيّ الذي تقطن فيه عائلة الشحام، واقتحمت منزل الأسرة وأطلقت النار مباشرة على الشاب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد مكتب محافظ القدس في بيان، أن الشحام “أُصيب بالرصاص في الرأس بشكل مباشر، ومن مسافة صفر”.

وأوضح مكتب محافظ القدس أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشحام، حتى مساء الاثنين.

تصفية الشاب الفلسطيني محمد الشحام بعد اعتقاله من منزله واطلاق النار عليه في رأسه من قبل قوات الاحتلال داخل منزله في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، فجر اليوم. pic.twitter.com/4NkH5jOwMY — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 15, 2022

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت الشاب الفلسطيني بعد أن حاول طعن بعض أفرادها.

وذكر بيان للشرطة أن القوات الإسرائيلية كانت تفتش عن أسلحة في منزل في بلدة كفر عقب عندما هاجم المشتبه به محمد الشحام الأفراد بسكين. وأضاف أن أفراد القوة ردوا بإطلاق النار على الشحام الذي لقي حتفه متأثرًا بإصابته.

من جانبه، نفى والد إبراهيم الشحام صحة الرواية الإسرائيلية، وقال إن ابنه كان أعزل ووصف قتله بالإعدام.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين “دخلوا المنزل مباشرة، لمّا دخلوا ما سألونا حتى عن هوياتنا، بلش طخ مباشرة، هم عدموا ابني وتركوه على الأرض حتى يتصفى دمه.. رصاصة اجت في راس محمد”.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر “جريمة إعدام محمد الشحام تستوجب تحقيقًا دوليًّا فوريًا وبشكل عاجل”.