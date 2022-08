الأمم المتحدة تطالب بتحقيق “فوري ومستقل” في مقتل شاب فلسطيني بالقدس

طالبت الأمم المتحدة، الاثنين، بإجراء “تحقيق فوري وشامل ومستقل” في مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام، الذي استشهد في ضاحية كفر عقب شمال شرقي مدينة القدس، فجر الاثنين.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (تو وينسلاند) عن الانزعاج الشديد إزاء مقتل الشحام “في ظروف متنازع عليها”.

وقال في تغريدة على تويتر “منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام علي يد قوات الأمن الإسرائيلية في منزله في كفر عقب، في ظروف متنازع عليها”.

وأضاف وينسلاند “هذا يتطلب تحقيقًا فوريًّا وشاملًا ومستقلًا”.

Deeply disturbed by the killing of a Palestinian man, Mohammad Al-Shaham, by Israeli Security Forces at his home in Kufur Aqab in disputed circumstances. My deepest condolences to his family. This requires an immediate, independent and thorough investigation.

— Tor Wennesland (@TWennesland) August 15, 2022