4 توائم من غزة يحققون حلم والدتهم الشهيدة بالتفوق في امتحان الثانوية العامة (فيديو)

استطاع 4 أشقاء توائم من قطاع غزة تحقيق حلم والدتهم التي استشهدت العام الماضي خلال العدوان الإسرائيلي، ونجحوا في امتحان الثانوية العامة.

وتمكّن الأشقاء عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وشقيقتهم ضحى من النجاح بمعدلات تخولهم الدخول لتخصصات مميزة في الجامعة وإكمال مسيرتهم التعليمية التي طالما حلمت والدتهم الشهيدة بها.

وفي لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر، قال عبد الرحمن زقزوق “على الرغم من فرحة النجاح فإن مكان الوالدة كان شاغرًا، وكنا نتمنى وجودها بيننا اليوم”.

وأضاف أنه هو وأشقاءه حرصوا على الدراسة وقهر الظروف لبناء مستقبل لهم.

من جهتها، قالت الطالبة ضحى التي نجحت في الفرع الأدبي “الدراسة في أول العام كانت صعبة جدًا بسبب فقداني لوالدتي، حيث إني تحملت مسؤولية البيت، لكن رب العالمين وفقني لأقوم بمهامي في البيت بالتزامن مع الدراسة”.

وأضافت ضحى التي حصلت على علامة متميزة بنسبة 93.3% “النتيجة كانت أقل مما توقعت لكن أحمد الله على كل شيء”.

وأهدت النجاح إلى روح والدتها، ولوالدها “الذي كان يساندنا طول العالم، ولكل من وقف معنا في هذه السنة الصعبة، ولكل شخص مر بظرف مشابه”.

أما عبد الله، فأشار إلى أن دراسته هو وإخوته كانت تكاملية، وكان الجميع يساند بعضه بعضًا.

وعبّر محمد عن رضاه عن العلامة التي حصل عليها، وأثنى على إخوته الذين وقفوا معه.

وقال والدهم “إننا كعائلة مررنا بظروف صعبة بعد وفاة والدتهم في 16 يونيو (حزيران) العام الماضي، لكن الأبناء كانوا على قدر التحدي ونجحوا في امتحاناتهم”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح السبت، نتائج الثانوية العامة (توجيهي 2022) لطلبة قطاع غزة والضفة الغربية و القدس والشتات.

وقالت الوزارة “المتقدمون لامتحانات الثانوية العامة كانوا أكثر من 85 ألفًا حيث نجح أكثر من 58 ألفًا، وبلغت نسبة النجاح 68.12%”.