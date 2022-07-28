شاعر أرجنتيني يعلن إسلامه في باحات المسجد الأقصى (فيديو)

نشر إعلامي مقدسي مقطع فيديو يوثق إعلان الشاعر والفنان الأرجنتيني ليوناردو جاستون هيرمان، اعتناقه الإسلام من داخل باحات المسجد الأقصى.

ويظهر هيرمان وبرفقته الدبلوماسي الفلسطيني منجد صالح وهو يردد الشهادتين ويشهر إسلامه، فيما تظهر من خلفه قبة الصخرة المشرفة، ويردد الحضور التكبيرات فرحًا وابتهاجًا بهذا الإعلان.

ووصل هيرمان وهو رئيس الإتحاد الدولي للكتّاب من أجل الحرية، إلى القدس المحتلة أمس الأربعاء، وهو مؤسس الرابطة الجنوب أمريكية للتضامن الثقافي والسياسي مع الشعب الفلسطيني.

وزار هيرمان الأراضي الفلسطينية، والتقى مسؤولين محليين فلسطينيين.

وخلال لقاء مع محافظ مدينة قلقلية قال هيرمان إن “العالم مطلع على الواقع (الفلسطيني) لكنه ينظر بعين الولايات المتحدة”، مثمنًا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ومعربًا عن تشرفه بزيارة فلسطين.

وقال إنه من خلال اتحاد الكتاب الدوليين سنوصل الصورة والحقيقة للعالم، وسندعم نضال الشعب الفلسطيني حتى التحرر.

يشار إلى أن هيرمان هو كاتب وفنان تشكيلي وشاعر من مواليد الأرجنتين عام 1975، وشارك في الكثير من المعارض الفنية، وله الكثير من المؤلفات والأدبيات الشعرية والكتب الموجودة على مواقع إلكترونية مختلفة حول العالم.