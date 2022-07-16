فلسطين|قطاع غزة

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة بزعم إطلاقها صواريخ على عسقلان (فيديو)

16/7/2022-|آخر تحديث: 16/7/202210:52 AM (مكة المكرمة)

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت هجومين على موقعين للمقاومة في قطاع غزة، فقصفت طائرات إسرائيلية موقعًا بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن صافرات الإنذار دوّت في عسقلان جنوبي إسرائيل ومحيطها اليوم الساعة الواحدة صباحا، وأكدت سلطات الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة، وأن نظام القبة الحديدية أسقط صاروخا آخر.

وقال إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط منطقة البيدر غرب الشيخ عجلين بثمانية صواريخ في الساعة الرابعة و40 دقيقة، وفي الرابعة و45 دقيقة دوت صافرات الإنذار في كريات ملاخي ومحيطها واعترف الاحتلال بسقوط صاروخين.

وفي الساعة الخامسة صباحًا سمع صوت إطلاق نار من رشاشات ثقيلة مضادة للطائرات، وفي الخامسة و55 دقيقة استهدفت طائرات الاحتلال موقع شهداء النصيرات وسط القطاع بعدة صواريخ.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعشرة صواريخ موقعًا في محيط منتجع سياحي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره كليًّا واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب من المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعًا آخر، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فدمّرته وأوقعت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة منه.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، موقعين عسكريَين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة.

وزعم أن الهجومين جاءا ردًّا على إطلاق صواريخ ونيران مدافع رشاشة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتأتي الغارات بعد نحو 4 ساعات من إعلان جيش الاحتلال رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة على عسقلان.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على تويتر “تم تحديد عملية إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، اعترضت منظومة القبة الحديدية الصاروخ الأول، وسقط الثاني في منطقة مفتوحة”.

وفي وقت لاحق قال الجيش أيضًا إنه رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة، سقطتا في منطقة مفتوحة، ولم يتم تنفيذ عملية اعتراض من منظومة القبة الحديدية لعدم الحاجة” بحسب البيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الأربع.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي “إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه”.

وأضاف برهوم أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد يحاول بائسًا أن يثبت للمجتمع الإسرائيلي أنه قادر على تحقيق واستعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية وحطمت كل معادلات العدو”.

وهذه هي المرة الأولى، منذ نحو شهر، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما أن هذا هو الحادث الأول من نوعه، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد لمنصبه بداية الشهر الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات