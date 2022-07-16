الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة بزعم إطلاقها صواريخ على عسقلان (فيديو)

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت هجومين على موقعين للمقاومة في قطاع غزة، فقصفت طائرات إسرائيلية موقعًا بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن صافرات الإنذار دوّت في عسقلان جنوبي إسرائيل ومحيطها اليوم الساعة الواحدة صباحا، وأكدت سلطات الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة، وأن نظام القبة الحديدية أسقط صاروخا آخر.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة غرب #النصيرات وسط قطاع #غزة فجر اليوم pic.twitter.com/hRWOUsDz8z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2022

وقال إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط منطقة البيدر غرب الشيخ عجلين بثمانية صواريخ في الساعة الرابعة و40 دقيقة، وفي الرابعة و45 دقيقة دوت صافرات الإنذار في كريات ملاخي ومحيطها واعترف الاحتلال بسقوط صاروخين.

وفي الساعة الخامسة صباحًا سمع صوت إطلاق نار من رشاشات ثقيلة مضادة للطائرات، وفي الخامسة و55 دقيقة استهدفت طائرات الاحتلال موقع شهداء النصيرات وسط القطاع بعدة صواريخ.

#شاهد .. ألسنة الدخان تتصاعد من أحد مواقع المـ.ـقاو.مة غرب منطقة وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بأربعة صـ.ـواريخ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل. pic.twitter.com/kvwd5ZB063 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعشرة صواريخ موقعًا في محيط منتجع سياحي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره كليًّا واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب من المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعًا آخر، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فدمّرته وأوقعت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة منه.

#عاجل | قاسم: لن يستطيع الاحتلال بكل أدوات الإرهاب والدعم الأمريكي أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة وسنواصل مقاومتنا و نضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 16, 2022

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته المقاتلة هاجمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، موقعين عسكريَين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة.

وزعم أن الهجومين جاءا ردًّا على إطلاق صواريخ ونيران مدافع رشاشة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل

أغارت طائرات سلاح الجو في ساعات الصباح الباكر على موقع عسكري يضم ورشة انتاج تحت أرضية لمواد خام لانتاج قذائف صاروخية في وسط قطاع #غزة ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل الليلة.

(صور متداولة) pic.twitter.com/9W2luSkymK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2022

وتأتي الغارات بعد نحو 4 ساعات من إعلان جيش الاحتلال رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة على عسقلان.

وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على تويتر “تم تحديد عملية إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، اعترضت منظومة القبة الحديدية الصاروخ الأول، وسقط الثاني في منطقة مفتوحة”.

📹 متابعة صفا| لحظة قصف الاحتلال لموقع غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/7GQYFQiVvm — وكالة صفا (@SafaPs) July 16, 2022

وفي وقت لاحق قال الجيش أيضًا إنه رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة، سقطتا في منطقة مفتوحة، ولم يتم تنفيذ عملية اعتراض من منظومة القبة الحديدية لعدم الحاجة” بحسب البيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الأربع.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي “إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه”.

حماس: تصعيد الاحتلال الجديد يعكس حجم الدعم الأمريكيhttps://t.co/czzUSLEeYg pic.twitter.com/45ByOLgjSx — وكالة صفا (@SafaPs) July 16, 2022

وأضاف برهوم أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد يحاول بائسًا أن يثبت للمجتمع الإسرائيلي أنه قادر على تحقيق واستعادة الردع المفقود الذي بددته ضربات المقاومة النوعية وحطمت كل معادلات العدو”.

وهذه هي المرة الأولى، منذ نحو شهر، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، كما أن هذا هو الحادث الأول من نوعه، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد لمنصبه بداية الشهر الجاري.