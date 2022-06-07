للمرة الأولى.. الائتلاف الحكومي بالكنيست يفشل في تمرير قانون تمديد أنظمة الطوارئ بالضفة المحتلة

تعرضت حكومة نفتالي بينيت لهزيمة بعد رفض تمديد سريان قانون إسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعتبر استعراضًا للقوة من قبل المعارضة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ في إسرائيل.

ويسري هذا القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل 5 سنوات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الائتلاف الإسرائيلي فشل مساء أمس الاثنين، في تمرير “قانون الفصل العنصري” أو “قانون الأبارتهايد” الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة المحتلة.

ضد مشروع القانون

وجاء ذلك بعد فشلها في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب في الكنيست عن القائمة الموحدة مازن غنايم.

وفي أعقاب معارضة غنايم انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب (ميرتس) من الجلسة، كما تغيبوا عن التصويت على هذا القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة.

غنايم وزعبي يعترفان بعدم تجاوب الحكومة لمطالب لصالح المجتمع العربي https://t.co/AifUZ5sDwE — موقع عرب 48 (@arab48website) June 7, 2022

وهذا التصويت ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية فحسب، بل يمكن أيضا أن يزعزع استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وحشدت المعارضة -التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة- 58 صوتًا مقابل 52 للائتلاف.

وفقدت الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة أغلبيتها في الكنيست، مما مهد الطريق للمواجهة حول هذا القانون.

وأصبح احتمال بقاء الائتلاف الحاكم المؤلف من 8 أحزاب في إسرائيل قاتما، مع خسارته لتصويت برلماني رئيسي بشأن استخدام القانون الإسرائيلي للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الائتلاف الحكومي يفشل في تمرير قانون تمديد سريان أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة https://t.co/Dqei1vAQr3 pic.twitter.com/m9hP97Urvv — مكان الأخبار (@News_Makan) June 7, 2022

“قانون الأبارتهايد”

والقانون المعني موجود منذ عام 1967، ولكنه يحتاج إلى موافقة جديدة كل 5 سنوات، وبدلا من ذلك صوّت 52 مشرعا فقط لصالحه، في حين صوّت 58 ضده، وينتهي سريان بنوده في نهاية هذا الشهر.

وكانت الحكومة قد خسرت بالفعل أغلبيتها الضئيلة البالغة 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في أبريل/نيسان، عندما استقالت نائبة، ومنذ ذلك الحين وحكومة نفتالي بينيت تترنح، ولم تتمكن من تمرير الكثير مشاريع القوانين في الكنيست.

وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من يوليو/تموز، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان، لكنها ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت “بينيت..عد إلى المنزل.. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين”.

من جانبه أقرّ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وهو أيضًا مشارك في الائتلاف الحاكم، “بهزيمة” الحكومة التي أكد أنها “ستعود أقوى” من أجل “الفوز بالجولة المقبلة”.

الوضع القانوني الحالي

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967، ومنذ ذلك الحين أقام أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي منازل على تلك الأراضي وهي مصدر خلاف رئيسي مع الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون بالفعل هناك ويأملون العودة إلى بلادهم في يوم من الأيام.

ويخضع الفلسطينيون البالغ عددهم 3 ملايين فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية إما للقانون الفلسطيني أو القانون العسكري الإسرائيلي، في حين يجب على المستوطنين الالتزام بالقوانين الإسرائيلية.

ووفق تقرير لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إذا تلاشى الوضع القانوني الحالي، فإنه يمكن للمجرمين في إسرائيل الفرار إلى الضفة الغربية من دون خوف من ملاحقتهم في حين سيجد المستوطنون أنفسهم في مأزق قانوني فيما يتعلق بالمسائل المالية مثل الضرائب والتأمين الصحي.