“العقبى يا رب للمحرومين”.. فلسطيني يبكي فرحًا بمولوده الأول بعد انتظار 11 عاما (فيديو)

ملأ مواطن فلسطيني مستشفى (البسمة) في قطاع غزة بصيحات السعادة، معبّرًا عن فرحته بحمل أول مولود له، وهي لحظة ظل ينتظرها منذ 11 عامًا.

وظهر المواطن عيد بربخ الذي رُزق أمس الاثنين بمولوده الأول، في مقطع فيديو من داخل المستشفى وهو يحتضن مولوده ويبكي.

وجعلت الفرحة العارمة الأب يصيح مردّدًا “والله ماني أصدق والله .. 11 سنة اتمرمطنا (تعذبنا)”.

وتلقى الأب التبريكات والتهنئات من الأسرة التي حضرت مع الزوجين في المستشفى.

ولقي الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرته عدد من الصفحات الفلسطينية.

وعلّقت إدارة المستشفى على الحدث مباركة للأب “جاء صوت الدار ومُحرك القلوب والعيون.. انتهت فصول العذاب.. العقبى يا رب للمحرومين”.