في ذكرى النكسة.. اقتحامات جماعية للأقصى ومحاصرة المسجد القبلي ودعوات لشد الرحال (فيديو)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحاصرت قوات الاحتلال المسجد القبلي ومنعت المصلين من الدخول والخروج منه وأغلقته بالسلاسل الحديدية، وفرضت تقييدات مشددة على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف.

تغطية صحفية: "مواجـ.ـهات بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين" pic.twitter.com/sqT6lZ52ne — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

وأدى العشرات من الفلسطينيين صلاة الضحى ورددوا التكبيرات والهتافات لفترة طويلة بمسار اقتحامات المستوطنين قبالة المصلى القبلي، وفي الجهة الشرقية من الساحات، ردًا على الاقتحامات.

صلاة المرابطين في وجه اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/Yt7G0CvRya — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

وتأتي هذه الاقتحامات الجماعية للأقصى التي دعت إليها منظمات “الهيكل” المزعوم، بمناسبة عيد “نزول التوراة” أو ما يسمى (شفوعوت) أو عيد “الأسابيع” وذلك بعد مرور 7 أسابيع على ما يسمى عيد الفصح اليهودي، ويتزامن مع الذكرى الـ55 لما يُعرف عربيًا باسم “نكسة 1967” التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

بالتكبيرات تتصدى المرابطات للمقتحمين للمسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/VGaRMArxJG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

وتزامنت الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى، مع دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط الدائم فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من التغول الإسرائيلي.

وتركز منظمات “الهيكل” بـ”عيد نزول التوراة” على تعزيز “السجود الملحمي” في ساحات الأقصى وعلى القراءة الجماعية العلنية للتوراة بهدف تكريس أدائها للطقوس العلنية الجماعية بالمسجد والشعائر التلمودية في ساحات الأقصى.

تغطية صحفية: " قوات الاحتلال تحاصر المرابـ.ــطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى" pic.twitter.com/QoCLlVDbUy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن المستوطنين سيؤدون اليوم صلوات وشعائر دينية خاصةٌ بتلك المناسبة في باحة حائط البراق، وفي الكنس.

ويعتقد اليهود أن “شفوعوت” أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة التي كان اليهود يؤمون فيها “هيكل سليمان” المزعوم، علما بأن عيدي الحج الآخرين عندهم هما عيد الفصح وعيد العرش.

تغطية صحفية: ثبات المرابطات في الأقصى خلال اقتحام المستوطنين للمسجد بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/s62lFE1TkA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

ويتوقع أن يشارك المئات من المستوطنين في عمليات الاقتحام للأقصى في الفترة الصباحية التي بدأت مرحلتها الأولى عند السابعة صباحًا، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرًا، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية والنصف.

دعوات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين.. رداً على دعوات مستوطنين لاقتحامه فيما يسمى "عيد الأسابيع" العبري pic.twitter.com/r6cUYAvnv2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 4, 2022

وفي ذكرى النكسة، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن “نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت تواصل إعادة إنتاج النكبة والنكسة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتشرف على تجديد الظلم التاريخي الذي حل به وتضاعف من معاناته من خلال استمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضًا منظومة فصل عنصري (أبارتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية والأثرية والدينية التي تقع في قلب بلداتهم وقراهم ومدنهم، واستباحة قطعان المستوطنين الأغوار المحتلة وعموم المنطقة المصنفة “ج” وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، فضلًا عن اقتحامات الأقصى.