تحديث مستمر,
فلسطين|القدس

في ذكرى النكسة.. اقتحامات جماعية للأقصى ومحاصرة المسجد القبلي ودعوات لشد الرحال (فيديو)

5/6/2022

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحاصرت قوات الاحتلال المسجد القبلي ومنعت المصلين من الدخول والخروج منه وأغلقته بالسلاسل الحديدية، وفرضت تقييدات مشددة على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأدى العشرات من الفلسطينيين صلاة الضحى ورددوا التكبيرات والهتافات لفترة طويلة بمسار اقتحامات المستوطنين قبالة المصلى القبلي، وفي الجهة الشرقية من الساحات، ردًا على الاقتحامات.

وتأتي هذه الاقتحامات الجماعية للأقصى التي دعت إليها منظمات “الهيكل” المزعوم، بمناسبة عيد “نزول التوراة” أو ما يسمى (شفوعوت) أو عيد “الأسابيع” وذلك بعد مرور 7 أسابيع على ما يسمى عيد الفصح اليهودي، ويتزامن مع الذكرى الـ55 لما يُعرف عربيًا باسم “نكسة 1967” التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

وتزامنت الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى، مع دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط الدائم فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من التغول الإسرائيلي.

وتركز منظمات “الهيكل” بـ”عيد نزول التوراة” على تعزيز “السجود الملحمي” في ساحات الأقصى وعلى القراءة الجماعية العلنية للتوراة بهدف تكريس أدائها للطقوس العلنية الجماعية بالمسجد والشعائر التلمودية في ساحات الأقصى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن المستوطنين سيؤدون اليوم صلوات وشعائر دينية خاصةٌ بتلك المناسبة في باحة حائط البراق، وفي الكنس.

ويعتقد اليهود أن “شفوعوت” أحد أعياد الحج اليهودية الثلاثة التي كان اليهود يؤمون فيها “هيكل سليمان” المزعوم، علما بأن عيدي الحج الآخرين عندهم هما عيد الفصح وعيد العرش.

ويتوقع أن يشارك المئات من المستوطنين في عمليات الاقتحام للأقصى في الفترة الصباحية التي بدأت مرحلتها الأولى عند السابعة صباحًا، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرًا، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية والنصف.

وفي ذكرى النكسة، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن “نكسة شعبنا متواصلة بسبب غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت تواصل إعادة إنتاج النكبة والنكسة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتشرف على تجديد الظلم التاريخي الذي حل به وتضاعف من معاناته من خلال استمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضًا منظومة فصل عنصري (أبارتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية والأثرية والدينية التي تقع في قلب بلداتهم وقراهم ومدنهم، واستباحة قطعان المستوطنين الأغوار المحتلة وعموم المنطقة المصنفة “ج” وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، فضلًا عن اقتحامات الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية