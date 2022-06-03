“خذوني بدلا منها”.. فتاة فلسطينية تدافع عن أختها لحظة اعتقال قوات الاحتلال لها (فيديو)

“خذوني بدلا من أختي. أختي من لحمي ودمي”. كلمات فتاة فلسطينية دافعت بها عن أختها التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لها مع والدها في الخليل.

وبدا المشهد صادما ومؤثرا بعدما تداول ناشطون لحظة اعتقال الطفلة سلوى شادي سدر مع والدها واقتادوها إلى أحد الحواجز وسط مدينة الخليل، وأخضعوا الطفلة للتحقيق الميداني تحت ذريعة حملها سكينا أثناء وجودها داخل فناء منزلها.

وقال والد الطفلة شادي سدر إن جنود الاحتلال اقتحموا منزله في شارع الشلالة وسط الخليل، واحتجزوا ابنته سلوى واقتادوها إلى الحاجز العسكري المقام قرب ساحة البلدية، ومنعوه من مرافقتها إلى داخل الحاجز، حيث أخضعوها للتحقيق وهي بحالة خوف وبكاء شديد، بذريعة حملها سكينا أثناء وجودها داخل فناء منزله.

وبعد انهيار الطفلة نتيجة الخوف والبكاء، أطلق جنود الاحتلال سراحها بعد تهديدها وعائلتها بالعودة لاعتقالهم.

فتاة فلسطينية تدافع عن شقيقتها لحظة اعتقالها: "خذوني بدلا من أختي" pic.twitter.com/nyY6K8C2Ns — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 2, 2022

وأعرب والد الطفلة عن استنكاره لاحتجاز ابنته رغم أنها كانت داخل منزلها ولم تتعرض لأحد بسوء.

وأكد في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن جنود الاحتلال هددوه بالاعتقال، وأن ابنته أصيبت بحالة نفسية سيئة ولم تستطع النوم بعدما تعرضت له.

وقالت الطفلة سلوى للجزيرة مباشر إنها كانت تلعب مع أخواتها داخل المنزل، عندما اتهمها مستوطن بأنها تحمل سكينا، ليأتي جنود الاحتلال ويصرون على أن يصحبوها معهم للتحقيق.

وأضافت أن جنود الاحتلال فصلوا بينها وبين والدها وأخضعوها للتحقيق لمدة ساعة، مطالبين إياها بإعطائهم السكين المزعوم الذي لم يكن بحوزتها من الأساس.

وقال الأب إن المنزل محاصر بالمستوطنين وإنهم يتعرضون باستمرار لاستفزازات من المستوطنين لإجبارهم على مغادرة منزلهم، مؤكدا أنهم صامدون في وجه تلك المضايقات ومتمسكون بمنزلهم رغم سوء وضعهم وعدم حصولهم على أي دعم.