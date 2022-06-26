هنية: نتضامن مع لبنان في مواجهة اعتداء إسرائيل على الغاز ونطالب بتخفيف معاناة أهلنا بالمخيمات (فيديو)

طالب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لبنان، بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون داخل مخيمات اللجوء هناك.

جاء ذلك في كلمة لهنية، اليوم الأحد، خلال مهرجان وطني نظّمته الحركة في لبنان، وحمل اسم “ونراه قريبًا”.

وقال هنية “سنعمل على تخفيف معاناة أهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان”، موضحًا أن الحملات والمشاريع الإغاثية “التي تنظّمها الحركة في لبنان ستستمر”.

وأشار إلى محاولات أمريكية لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأمر الذي قال إنه “ينعكس على الظروف الحياتية في المخيمات”.

وذكر أن حركة حماس “تتمسك بالعمل المشترك مع كافة القوى والوطنية والإسلامية في لبنان”.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيمًا تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وأكد هنية على عدم تدخل حركته في الشؤون الداخلية للبنان، معلنًا تضامنه معه في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على ثرواته الطبيعية من الغاز والنفط.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية حرمت شعبنا وقطاع غزة من حقه من الغاز والثروات بفعل اتفاقياتها”.

عاجل | إسماعيل هنية: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ونتضامن معه في مواجهة الاعتداء الصهيوني على ثرواته الطبيعية من الغاز والنفط — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 26, 2022

وجدد هنية تأكيد حركته على “قداسة حق العودة”، ورفضها التنازل عن هذا الحق فضلًا عن رفضها “لمشاريع التوطين والوطن البديل”.

وعلى صعيد علاقة حماس مع الدول المحيطة، قال هنيّة إن حركته “ليس لديها مشكلة مع أي مكوّن عربي أو إسلامي”.

وأضاف “لا نعادي أحدًا، ومعركتنا مع العدو الصهيوني، ونجرّم التطبيع من أي كان”.

وبيّن هنية أن حماس وفصائل المقاومة تركز على “تموضعهم من كل محاور المقاومة وتياراتها”.

واستكمل “حماس منفتحة على جميع الدول والأحزاب ومحور المقاومة، ولها تموضعها الاستراتيجي الواضح والمعروف”.