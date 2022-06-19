من ضمنها تحالفات جديدة.. هنية يدعو إلى بناء رؤية استراتيجية فلسطينية مستقبلية (فيديو)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إلى بناء رؤية استراتيجية فلسطينية مستقبلية.

وقال هنية في مؤتمر “السيادة الفلسطينية، المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية” الذي تنظمه جامعة الأمة بغزة، إن هناك ضرورة لـ”الاستفادة من المتغيرات الحاصلة في العالم، أو المنطقة العربية والإسلامية، لبناء هذه الرؤية، وإدارة الصراع مع العدو”.

وأضاف أن “هذه المتغيرات بأبعادها الأمنية والعسكرية والسياسية تُلقي بظلالها على المنطقة ككل، ويجب معرفة التعامل مع نتائجها”.

وأشار إلى وجود أولويات استراتيجية على المستوى الفلسطيني، مُرتكزة على عدة أبعاد منها “المقاومة، وبناء التحالفات الاستراتيجية، والانتقال بالشعوب من استراتيجية الإسناد إلى استراتيجية الشراكة في التحرير، والانفتاح على المجتمع الدولي والدول الكبيرة والوازنة”.

وأكد ضرورة التحلي بالجرأة والشجاعة في إعادة بناء التحالفات الاستراتيجية التي ترتكز على استراتيجية الانفتاح على كل من يدعم المقاومة، مشيرًا إلى الحاجة إلى أن تبني الأمة من جديد استراتيجية الشراكة والانخراط المباشر في متطلبات التحرير.

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وأكد هنية أن “الرواية الصهيونية” لم تعد هي الحاضرة، وأن إسرائيل لم تعد تحتل المكانة نفسها التي كانت تحتلها، مشيرًا إلى وجود متغيرات مهمة تتطلب البناء عليها بما في ذلك الانفتاح على دول كبيرة ووازنة مثل الصين وروسيا إلى جانب إيران الإسلامية وكل الدول التي تواجه السياسة الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن “المقاومة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها، تقف على رأس الأولويات الاستراتيجية التي يجب أن تحظى بالدعم والإسناد من شعبنا وأحرار العالم”.

وجدّد هنية تأكيد استعداد حركته “لتحقيق الوحدة وتجاوز حالة الانقسام الداخلي”، قائلا: “حتى لو تطلب ذلك بناء جبهة وطنية فلسطينية تحمي الثوابت وترعى المقاومة، وتشكل مرجعية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير إذا ما تعثرت الوحدة العامة”.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام إداري وسياسي، منذ عام 2007، حيث تسيطر “حماس” على قطاع غزة، بينما تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة “فتح”، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.​​​​​​​

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة.​​​​​​​