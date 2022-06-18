سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة في غزة وحماس تتوعد الاحتلال (فيديو)

شنت طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت بها دمارًا، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته قصفت عددا من الأهداف في غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ردًّا على ما قال إنه “إطلاق صاروخ من القطاع”.

عاجل | مراسل #الجزيرة_مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على موقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع #غزة https://t.co/asvWNeMgkb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعًا على طريق صلاح الدين وسط القطاع.

وأوضحت الوكالة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت الموقع بأربعة صواريخ مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

כתגובה לגראד הלילה, צה"ל הוריד את עמדת חמאס האחרונה שחולשת על מושב נתיב העשרה pic.twitter.com/iNvQ06C4xj — אסף פוזיילוב (@pozailov1) June 18, 2022

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا قرب موقع “ملكة” شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بصاروخين وألحقت به دمارًا.

وقصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخين موقعًا شمال بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه. ولم تقع إصابات في الأشخاص.

صورة| الاحتلال يقصف نقطة رصد تتبع للمقاومة مطلة على مستوطنة نتيف هعسرا قرب حدود شمال قطاع غزة، وهي التي اشتكى منها المستوطنين مؤخرا pic.twitter.com/uAXfWTEzwS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 18, 2022

واستهدفت غارة إسرائيلية موقعًا شرقي بلدة بيت حانون شمال القطاع، ودمرته، وألحقت أضرارا بممتلكات ومنازل المواطنين القريبة من القصف.

وتجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء غزة، كما تجوب الطائرات الحربية الأجواء بين الحين والآخر وتشن غارات.

وتأتي الغارة بعد نحو 4 ساعات من اعتراض منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قذيفة أُطلقت من قطاع غزة.

#فيديو للقصف الإسرائيلي الذي استهدف موقع صلاح الدين التابع للمقاومة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/k2u8DcDDo1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 18, 2022

وقال جيش الاحتلال في بيان سابق، إنه تم إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واعترضها مقاتلو الدفاع الجوي، بحسب البيان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة عسقلان (جنوب) ومناطق أخرى محاذية لقطاع غزة. ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

القصف جيش الاحتلال على قطاع غزة ، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين. يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين. — حازم قاسم (@hazemaq) June 18, 2022

استهداف الصيادين

في السياق، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة في بحر غزة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

وأطلقت زوارق الاحتلال الرصاص والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبًا الليلة الماضية، وبلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية شمالًا اليوم السبت.

ويتعمد الاحتلال يوميًا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة في #غزة pic.twitter.com/WBuOkT0X0L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

لغة القوة

من جانبها قالت حركة حماس إن قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، وكان آخره اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم “يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلًا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين، المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه”.

📹 متابعة صفا| لحظة تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان pic.twitter.com/gHsxY062bO — وكالة صفا (@SafaPs) June 18, 2022

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “يخطئ الاحتلال إن ظن أن قصفه وعدوانه الهمجي على قطاع غزة سيردع شعبنا ومقاومته الوطنية عن الرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في فلسطين”.

وأضافت في بيان “الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ونؤكد أن المقاومة بكل أشكالها هي الطريق الأوحد للدفاع عن أبناء شعبنا وكرامته الوطنية”.